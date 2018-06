Lajka, Belka, Strelka. Hrdinské psy, ktoré razili cestu ľuďom do vesmíru

Lajka bola prvým živým tvorom na obežnej dráhe. Vrátiť sa nemala.

15. jún 2018 o 16:34 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Keď sovietski vedci zatvorili veko na družici Sputnik-2, veľmi dobre vedeli, že pre Lajku to bude jednosmerná cesta do vesmíru.

Prečítajte si tiež: Lajku poslali do vesmíru pred šesťdesiatimi rokmi. Vedeli, že sa nevráti

Družica nemala žiaden návratový systém. No propagandistická mašinéria okolo nej a ďalších psov lietajúcich do vesmíru vytvorila obrovský kult. Ich obrázky boli v detských knihách, plagátoch, zápalkách, meno Lajka bolo počuť doslova všade.

Lajka mala na obežnej dráhe stráviť pokojný týždeň s dostatkom jedla i vody. Jej odchod zo sveta mal byť bezbolestný.

Až v roku 2002 sa svet dozvedel, že skutočnosť bola iná a Lajka zomrela po niekoľkých hodinách v krutých podmienkach.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Zvieratá boli vždy pri vedeckom bádaní v prvej línii. Bez makakov by neexistovala vakcína proti obrne. Vínne mušky umožnili výskum chromozómov.

Boli to opäť zvieratá - psy, opice, zajace a ďalšie tvory -, ktoré nedali svoj súhlas, no vydláždili ľuďom cestu k hviezdam a ďalej do neznáma. Prečítajte si ich príbehy.

Priveľa neznámych

Cestovanie ku hviezdam začalo ľudstvo fascinovať začiatkom dvadsiateho storočia, keď o ňom vo svojich vedecko-fantastických románoch začali uvažovať Jules Verne či H. G. Welles.

Prečítajte si vtipné a poučné príbehy zo slovenskej prírody v Malej knihe o zvieratách

Až druhá svetová vojna priniesla ľudstvu raketovú technológiu, vďaka ktorej mohlo prekonať Kármánovu hranicu. Široko prijímaná hranica medzi zemskou atmosférou a kozmickým priestorom leží sto kilometrov nad hladinou mora. Svetové mocnosti sa po skončení vojny predháňali, kto získa viac rakiet V-2.

Nikto však v tom čase ani len netušil, ako stav beztiaže či rovno let do vesmíru vplýva na živý organizmus. A tak koncom 40. rokov dvadsiateho storočia začali zvieratá raziť cestu vyššie a vyššie.

Prečítajte si tiež: Ukázali, ako sa v 17. storočí chceli ľudia dostať na Mesiac

Vďaka nim mohli vedci postupne skúmať, ako na živý organizmus vplýva radiácia, ako funguje podpora života, či návratové systémy.

Vôbec prvým živým tvorom vo vesmíre boli vínne mušky. Americkí vedci ich 20. februára 1947 vystrelili v rakete V-2, ktorá po vyše troch minútach dosiahla výšku 109 kilometrov.

Cieľom letu bolo zistiť, čo sa stane, ak sa organizmus vystaví v takej výške radiácii. Let bol úspešný, kapsula s muškami sa po vypustení z rakety dostali na zem padákom.