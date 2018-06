Ľuďom klesá IQ. Čo je príčinou a ako sa IQ meria

Od sedemdesiatych rokov IQ v Nórsku nerastie, ale klesá.

14. jún 2018 o 17:59 Renáta Zelná

BRATISLAVA. V prvej polovici minulého storočia ľudia múdreli. Na celom svete rástol inteligenčný kvocient - IQ. Mohla za to lepšia výživa, zdravotná starostlivosť či lepšie vzdelávanie.

Prečítajte si tiež: Mozog starne už v tridsiatke, tieto potraviny ho ochránia

Nárast bol tak viditeľný, že dostal vlastné meno - Flynnov efekt.

No účinok Flynnovho efektu už zrejme skončil, aspoň v niektorých rozvinutých krajinách.

Od sedemdesiatych rokov ľuďom IQ nerastie, ale naopak klesá.

Ukázala to štúdia na nórskych obyvateľoch, ktorú publikovali vo vedeckom časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prečo klesá IQ?

Inteligenčný kvocient neoznačuje percento. Vyčísľuje inteligenciu človeka v pomere k ostatnej populácii alebo skupine - kvocient doslova znamená číslo, ktoré udáva pomer dvoch hodnôt.

V súčasnosti sa skóre získava zo štandardizovaných testov inteligencie.

Výsledné číslo ukazuje, ako dobre ste si v teste viedli v porovnaní s inými ľuďmi vašej vekovej kategórie.