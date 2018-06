Bruselská smernica môže uškodiť otvorenému a slobodnému internetu

Akýkoľvek nahratý obsah na internet, najprv skontrolujú.

14. jún 2018 o 15:59 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Európska komisia navrhuje novú smernicu, ktorá môže zmeniť internet z otvoreného priestoru na miesto automatickej kontroly a cenzúry. V otvorenom liste to tvrdí niekoľko desiatok internetových priekopníkov a vizionárov.

Spoluvynálezca webu Tim Berners-Lee či zakladateľ Wikipedie Jimmy Wales sa podpísali pod list, ktorý kritizuje časť navrhovanej európskej smernice o ochrane autorských práv na internete.

Problematický článok 13

Sporná časť návrhu smernice o o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu sa nachádza v článku 13.

Návrh chce dať povinnosť riešiť autorské práva do rúk poskytovateľom internetových služieb a nie vlastníkom práv, tak ako to bolo doposiaľ.

Znamená to, že zodpovednosť za to, či obrázok alebo pesnička zverejnená napríklad na Facebook alebo malom komunitnom serveri neporušuje autorské práva, by neniesol človek, ktorý ich na internet zavesil, ale prevádzkovateľ servera. Ten by mal zabezpečiť aj to, aby sa obsah chránený autorským právom na internet vôbec nedostal.

Riešenie by malo zahŕňať aj automatické preverovanie každého obsahu (text, video, fotografie...), ktorý nahráte na internet.

Článok 13 kritici označujú za akúsi automatickú cenzúru - každý poskytovateľ služieb by musel nasadiť technológie, ktoré by kontrolovali nahrávaný obsah s existujúcimi databázami.

Znamená to, že akýkoľvek obsah pred nahraním na facebook, Instagram, YouTube či blogovacie platformy bude najprv kontrolovaný. Ak systém nájde zhodu s chráneným obsahom, obsah odstráni. Zhoda nemusí byť úplná, stačí že ide o časť, citáciu či paródiu.

“ Článok 13 robí bezprecedentný krok smerom k pretvoreniu internetu z otvorenej platformy pre zdieľanie a inováciu na automatické sledovanie a kontrolu jeho užívateľov „ otvorený list osobností

Internet sa skupiny kritikov po prijatí návrhu zmení z otvoreného miesta na automatické sledovanie a kontrolu používateľov internetu.

"Vyžadovaním od internetových platforiem, aby vykonávali automatické filtrovanie celého obsahu, ktorý používatelia nahrávajú, robí článok 13 bezprecedentný krok smerom k pretvoreniu internetu z otvorenej platformy pre zdieľanie a inováciu na automatické sledovanie a kontrolu jeho užívateľov," píše skupina vo svojom otvorenom liste.

Zmena sa môže dotknúť všetkých, ktorí na internet nahrávajú hudbu alebo videá ale aj ľudí, ktorí fotkami, textami alebo počítačovými kódmi prispievajú na Wikipediu či GitHub.

Podľa stránky Save Your Internet (Zachráň svoj internet) článok trinásť ohrozuje činnosti, ktoré robí na internete takmer každý. Môže ohroziť blogovacie platformy, zdieľanie mémov či paródií a môže ohroziť aj ľudí, ktorí robia prenosy z hrania počítačových hier.

Výzva pre zástupcov v Európskom parlamente

Doteraz niesli primárnu zodpovednosť za legálnosť obsahu na internete ľudia, ktorí ho priamo nahrali. Poskytovatelia služieb boli zodpovední iba za to, že museli nelegálny obsah odstrániť, ak o ňom vedeli.

Keď sa tento model zodpovednosti obráti, ovplyvní to investície a obchodné modely veľkých aj malých poskytovateľov služieb a startupov.

"Škody, ktoré toto môže spôsobiť slobodnému a otvorenému internetu, ako ho poznáme, je ťažké predpovedať, ale podľa nás budú závažné," píšu v otvorenom liste.

Podpísaní v liste žiadajú zástupcov v Európskom parlamente, aby za návrh nehlasovali a vyzývajú občanov Únie, aby oslovili svojich zástupcov v Európskom parlamente.