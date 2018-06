Pozrite si trailery z pripravovaných hier, ktoré oznámili na E3

Už túto jeseň vychádzajú viaceré.

12. jún 2018 o 13:09 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Už od soboty sa herné spoločnosti pretekajú, ktorá na výstave E3 v americkom Los Angeles ukáže zaujímavejšie nové videohry.

Vybrali sme niekoľko hier, ktorých sa dočkáme už v najbližšom období, alebo sa ukázali vôbec po prvýkrát a priniesli ukážku z hrania.

The Last of Us Part II

The Last of Us považujú mnohí hráči za labutiu pieseň PlayStation 3. Dobrodružstvo Joela a Ellie zabodovalo emocionálnym postkatastrofickým príbehom a vzťahom medzi oboma postavami, ktoré museli robiť dobré aj zlé veci, aby prežili. Pokračovanie sa bude odohrávať niekoľko rokov po prvej hre a tvorcovia opäť sľubujú ťaživý a prepravovaný dej. Herná ukážka pokračuje v nastavenom trende otvorenej brutality, ktorú kontrastuje s jemnými chvíľami pokoja počas tancovačky.

Najočakávanejšia exkluzívna hra pre PlayStation 4 zatiaľ nemá dátum vydania.

Assassin's Creed Oddyssey

Po minuloročnej návšteve starovekého Egypta sa v novom dieli série Assassin's Creed vydáme do antického Grécka. Vývojári sľubujú vylepšený bojový systém, návrat námorných bitiek a prepracovanejšie prvky RPG.

Môžete sa zapojiť sa do Peloponézskej vojny a v rozhovoroch budete môcť vybrať odpoveď v rozhovoroch a meniť chod dejín. Vôbec po prvýkrát v sérii aj výber pohlavia hlavnej postavy. Sparťania Alexios, respektíve Kassandra, sú potomkami kráľa Leonidasa a ich úlohou bude zachrániť Grécko.

Assassin's Creed Oddyssey vychádza 5. októbra 2018.

Gears 5

Microsoft predstavil už piaty diel svojej obľúbenej série, pričom vynecháva z názvu slová "of War". Hlavnou hrdinkou bude tentokrát Kait Diaz, ktorá sa predstavila už v predošlom dieli, no v hre sa objaví aj Marcus Fenix a ďalšie známe postavy.

Gears 5 má podľa Microsoftu mať kooperáciu nielen online, ale aj na rozdelenej obrazovke.

Gears 5 vyjde v roku 2019 pre Xbox One a Windows.

Beyond Good & Evil 2

Na pokračovanie netradičnej hry, ktorá spája odhaľovanie celosvetovej konšpirácie s fotením rastlín a zvieratiek sa čaká už takmer desať rokov. Ubisoft však až teraz po prvýkrát ukázal nielen filmový príbehový trailer, ale aj krátku ukážku z alfa verzie hry. Prekvapivé je, že hlavná hrdinka z prvej hry Jade teraz stojí na strane zlých.

Ubisoft pri prezentácii hry oznámil spoluprácu so spoločnosťou HitRecord a žiada hráčov, aby sa do vývoja hry zapojili svojou hudobnou, grafickou či inou tvorbou. Hra zatiaľ nemá dátum vydania.

Ghost of Tsushima

Nová hra štúdia Sucker Punch nás zavedie do Japonska 13. storočia, ktoré práve bojuje proti mongolskej invázii. Ako jeden z posledných žijúcich samurajov sa hráči budú snažiť oslobodiť krajinu.

Aj keď vývojári vychádzajú z rôznych historických prameňov a pri písaní príbehu sa nimi inšpirovali, hra nebude historickou simuláciou. Tvorcovia chcú rešpektovať reálie a japonskú kultúru, a tak v hre nebude chýbať ani japonský dabing. Dátum vydania hra nemá.

Fallout 76

Ako vyzeral svet hier Fallout tesne po nukleárnej apokalypse ukáže najnovšie pokračovanie s podtitulom 76. Hra bude príbehovo zasadená pred všetky ostatné vôbec po prvýkrát bude výhradne online.

Tvorcovia síce sľubujú, že hráči môžu všetko prejsť aj sami, no gro hry bude budovanie základne spoločne s inými hráčmi, spolupráca v boji či už proti zmutovaným príšerám, alebo iným nájazdníkom.

Fallout 76 vychádza 14. novembra 2018.

Marvel’s Spider-Man

Nie proti jednému, ale rovno proti niekoľkým legendárnym zločincom sa v novej hre bude musieť postaviť Spider-Man. Tvorcovia z Insomniac Games v najnovšej ukážke odprezentovali Rhina, Electra, Scorpiona a ďalších zloduchov, ktorí unikli zo špeciálnej väznice blízko New Yorku.

Video ukazuje nielen pästné súboje s väzňami, ale aj napínavé naháňačky, uhýbanie sa padajúcim troskám a ďalšie problémy, ktorým bude musieť obľúbený komiksový hrdina čeliť.

Spider-Man vychádza už 7. septembra iba na PlayStation 4.

Forza Horizon 4

Dynamické počasie a čas sa pomaly stávajú stálicou v pretekárskych hrách. Ale keby to už náhodou nestačilo vývojári zo štúdia Playground Games pracujú na dynamických ročných obdobiach, ktoré majú v hre Forza Horizon 4 neustále meniť prostredie.

Jar, leto, jeseň a zima nielenže neprinesú len vizuálnu zmenu, ale poveternostné podmienky sa prejavia aj na hernom svete.

Obdobia sa budú meniť každý týždeň. V zime tak napríklad zamrzne jazero, po ktorom sa bude dať premávať. Celý otvorený svet s vami budú zdieľať aj iní hráči, s ktorými môžete spolupracovať.

Hra vychádza už 2. októbra pre Xbox One a počítače.

Skull and Bones

Vydavateľstvo Ubisoft sa opäť vydáva do pirátskych vôd s hrou Skull and Bones. Hra má priniesť pirátske dobrodružstvo s širokými možnosťami námorných súbojov. Hru môžete hrať ako sami, tak aj spoločne s priateľmi. Chýbať nebudú vylepšenia lodí, navštevovanie prístavov, prepádanie obchodných konvojov či vyberanie posádky.

Skull and Bones vychádza v roku 2019.

Shadow of the Tomb Rider

Ako sa z Lary Croft stala vykrádačka hrobov, ukáže záver modernej trilógie. V hre sa dostaneme do Mayskej ríše, v ktorej sa budeme snažiť zastaviť blížiaci sa koniec sveta. Hra začína v Mexiku, ale väčšina deja sa presunie do peruánskej džungle. Vývojári sľubujú najtemnejšie spracovanie príbehu Lary, mnoho priestorových hádaniek, akčných scén či lov zvierat.

Shadow of the Tomb Rider vychádza 14. septembra 2018.

Metro Exodus

Kým v predošlých hrách série na námety príbehov rovnomennej knihy sme sa presúvali hlavne po staniciach moskovského metra, najnovší diel sa presúva hlavne na povrch, po ktorom budeme cestovať vlakom.

Vývojári sľubujú rozmanité prostredia, komunity ľudí a nové monštrá.