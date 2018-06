Zoom: Ukázali návod, ako sa dožiť o 60 percent viac

Vedci zisťovali, ako sa dožiť viac.

12. jún 2018 o 17:14 Tomáš Prokopčák

Musíte sa postiť. Alebo jesť podľa chuti. Alebo nejesť mäso. Alebo jesť mäso rovnako, ako naši dávni prapredkovia kdesi v jaskyniach. Musíte nasledovať tradičných šamanov aj modernú medicínu, rátať kalórie aj ignorovať kalórie.

Jesť čo človeku chutí a dať si každé ráno krajec slaniny s páleným alebo žiť iba zo vzduchu a lásky.

Keď dôjde na stravu a návody na dlhý život, dozviete sa rôzne veci. Časť z nich je úplne šialená, časť absurdná a časť má aspoň ako-taký základ. A v poslednom čase sa čoraz častejšie zdá, že tento základ treba hľadať aj v našom tráviacom systéme.

Presnejšie, v mikróboch, ktoré obývajú naše črevá. Ich vplyv na zdravie človeka sme totiž dlhodobo podceňovali. Krok dobrým smerom teraz spravili vedci z McGillovej univerzity.

Mušky drozofily možno pripomínajú drobných gladiátorov. Dôležitejšie však je, že sa často využívajú na skúmanie základných biologických mechanizmov. Možno si poviete, čo nám už o fungovaní ľudí povedia vínne mušky. Lenže z pohľadu biochémie máme zhruba 70 percent fungovania spoločného.

Teraz sa vedci rozhodli skúmať, aký vplyv budeme mať špeciálna strava na ich dlhovekosť. Presnejšie, aký vplyv bude mať strava podporujúca ich zdravú črevnú mikroflóru.

Podľa štúdie v magazíne Scientific Reports sa ukázalo, že kombinácia probiotík a istých rastlinných výťažkov spôsobila, že testované mušky sa dožívali v priemere o 60 percent viac oproti kontrolnej skupine. Menej sa u nich prejavoval aj vplyv starnutia, zápaly či oxidačný stres.

Vedci zdôrazňujú, že to automaticky neznamená, že ich kombinácia látok či samotný výskum hneď pomôžu ľuďom. No sú prvým krokom: nasledujúcim by mohli byť testy na ľuďoch.

Výskumníci dúfajú, že kombinácia látok určených na podporu dobrých mikróbov v našich črevách by mohla viesť k lepšiemu liečeniu chronických ochorení, cukrovky, obezity či dokonca depresie.

Niektoré výskumy totiž naznačujú aj to, že môže existovať spojenie medzi mikrobiotou a správnym fungovaním našich mozgov.

