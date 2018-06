Muž odťal štrkáčovi hlavu, tá ho po chvíli uhryzla a takmer zabila

Hlava hadov môže aj hodinu po odťatí predstavovať hrozbu.

8. jún 2018 o 12:19 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Manželia Sutcliffovci z amerického Texasu 27. mája pripravovali svoju záhradu na rodinnú slávnosť.

Jennifer Sutcliffová čistila kvetinový sad, keď narazila na viac ako meter dlhého štrkáča texaského (Crotalus atrox), ktorý sa tam schovával. Jeremy pribehol kričiacej manželke na pomoc a lopatou odťal hadovi hlavu.

Keď sa Jeremy chvíľu na to pokúsil časti štrkáča vyhodiť, odrezaná hlava ho uhryzla do ruky a vypustila všetok svoj jed.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Museli ho uviesť do kómy

Štrkáč texaský obýva juh a juhozápad Spojených štátov a časť Mexika. Jed hada môže byť smrteľný, spôsobuje rozklad krvných buniek, vnútorné krvácanie, opuchnutie, nekrózu, zasahuje však aj srdce a ovplyvňuje činnosť iných buniek a svalov.

"Hlava sa normálne otočila a zahryzla sa mu do ruky. Musel si ju vytrhnúť," opisuje situáciu pre web Global News Jennifer Sutcliffová.

Prečítajte si tiež: Štyri nohy a je to had? Ako prišli hady o svoje nohy

Jennifer manžela okamžite naložila do auta a smerovala do nemocnice, ktorá mala k dispozícii protijed. Do nemocnice ho museli kvôli záchvatom a stratám vedomia priviesť helikoptérou.

Jeho krvný tlak neustále klesal a zlyhávali mu orgány. Lekári ho museli uviesť do kómy.

"Počas prvých 24 hodín mi dokonca až trikrát povedali, že nevedeli, či to zvládne," spomína pre Washington Post Jennifer. Jeremy sa z kómy nakoniec prebral 31. mája a teraz je už stabilizovaný.

Muž dostal spolu až 26 dávok protijedu. Uhryznutie mŕtvou hlavou bolo prekvapivo nebezpečné, podľa lekárov sa bežný prípad lieči dvomi až štyrmi dávkami protijedu.

Vôbec nie neobvyklé

Prípady, keď had zaútočí aj po svojej smrti, nie sú neobvyklé. Hady sa podľa National Geographic dokážu hýbať aj hodinu po zabití. Aj v prípade, že prídu o hlavu a základné telesné funkcie už nefungujú, niektoré reflexy pretrvajú.

Prečítajte si tiež: Uhryzla vás vretenica? Môžete si za to sami

Inými slovami, odseknutá hlava hada má stále dostatok sily, aby zasadila aj smrteľné uhryznutie tomu, čo je v dostatočnej blízkosti.

Hady sú totiž studenokrvné. Pomalší metabolizmus zaistí, že aj v prípade odseknutia hlavy vnútorné orgány, vrátane nervovej sústavy, ešte určitý čas prežívajú a sú schopné reflexívne reagovať.

Experti odporúčajú namiesto zabitia hada radšej zavolať niekoho, kto odchytáva zvieratá. Ak iná možnosť než zabiť neprichádza do úvahy, treba mieriť na mozog a zničiť ho. Ak už plazovi ľudia odťali hlavu, určite sa k častiam tela nemajú približovať.