Medvedík čistotný do Európy nepatrí, mal by zmiznúť aj zo zoologických záhrad

Spoza oceánu ho doviezli na nemecké kožušinové farmy, odkiaľ si našiel cestu do voľnej prírody a nečakane sa premnožil.

7. jún 2018 o 14:42 Nina Sobotovičová

Aj keby sa tento roztomilý votrelec snažil zo všetkých síl, svojím podmanivým vzhľadom ochranárov prírody neoklame. Naďalej ho budú považovať za nepozvanú potvorku, ktorá v Európe nemá čo hľadať. A skutočne. Medvedík čistotný, ktorého voláme aj mýval, je doma v Severnej Amerike, kde sa dokázal zabývať azda v každom prostredí.

Je totiž náramne prispôsobivý, nenáročný na stravu a na dôvažok aj mimoriadne odolný proti chorobám. S trochou zveličenia možno povedať, že ak by naň v Amerike nečíhali pumy a ďalšie mačkovité šelmy, bol by medvedík čistotný takmer neohrozený. Poľahky by sa potom mohol nekontrolovateľne premnožiť. A práve v tom vidia ochranári problém.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Medvedík čistotný, ktorý sa do našich končín zrejme dostal po úteku z nemeckých kožušinových fariem, tu nemá žiadnych prirodzených nepriateľov.

Prečítajte si vtipné a poučné príbehy zo slovenskej prírody v Malej knihe o zvieratách

Je to lotor?

Latinské meno medvedíka – procyon lotor – mnoho vypovedá o vzhľade aj povahe tejto šelmy. Najprv sa však pozrime na jeho vizáž. Pre medvedíka čistotného je charakteristická čierna maska na tvári, ktorá – ak mu nedodáva výzor lotra, tak aspoň lúpežníka či banditu.

Hrubý pruh čiernej srsti sa medvedíkovi tiahne od koreňa nosa cez očká až na líca. Srsť okolo mokrého guľatého ňufáčika je však biela.

Ďalším typickým znakom je huňatý priečne pruhovaný chvostík. Čierne prúžky pôsobia ako obruče, môže ich byť päť či šesť, pričom koniec chvosta je vždy čierny.

Pri pohľade na zavalité telíčko medvedíka, ktoré môže vážiť viac ako desať kilogramov, by nik nehádal, že tento cicavec môže byť schopný akrobat. Zdanie klame, medvedík šplhá do výšok veľmi rád a v korunách stromov sa pohybuje náramne obratne. Po kmeni dokáže zliezať aj dolu hlavou. Ozýva sa hlasom, ktorý pripomína štekot psa a najaktívnejší býva od súmraku do brieždenia.

Tohto „američana“ ľudia v posledných rokoch často nachádzali vo voľnej prírode naprieč Slovenskom. Napríklad v Košiciach, v Národnom parku Muránska planina či na Žitnom ostrove.

Spôsobil v Nemecku pohromu?

Z Ameriky sa pritom dostal do Nemecka ešte pred druhou svetovou vojnou. Spoza oceánu ho doviezli na nemecké kožušinové farmy, odkiaľ si našiel cestu do voľnej prírody a nečakane sa premnožil.

V krajine dnes majú s medvedíkmi nevídané problémy. Populácia týchto šeliem v Nemecku sa odhaduje na milión jedincov, pobehujú v lesoch aj mestských parkoch. Medvedíky čistotné sa tam stali pohromou pre mnohé druhy vtáčat, ktoré votrelcom padajú za obeť vo vlastných hniezdach.

Mýval je nenáročný všežravec, okrem vajec a mláďat vtákov si pochutí na hmyze, slimákoch, rakoch či bukviciach a žaluďoch. Keďže vo voľnej prírode dokáže narobiť obrovskú galibu, v Nemecku ich bez váhania strieľajú.

Čo s medvedíkmi vo voliérach?

Nejeden chovateľ na Slovensku podľahol rozkošnému vzhľadu medvedíka čistotného a zaobstaral si ho ako domáce zvieratko. Avšak musel mať poriadnu trpezlivosť, pretože táto šelmička je pomerne sebecká. Ak má pocit, že jej majiteľ nevenuje dosť pozornosti, začne si ju nárokovať násilím a ničiť všetko v dosahu.

Inak je macko – lotor aj v zajatí verný svojmu druhovému menu, správa sa čistotne. Vyšpiniť sa chodí na to isté miesto a ak má možnosť, ponúknutú potravu zúrivo umýva vo vode. Tento návyk má svoje opodstatnenie, ak medvedík žije v divočine a z bahna vydoluje akéhosi mäkkýša, ktorého pred zjedením treba opláchnuť.

Prečítajte si tiež: Norok európsky už takmer vyhynul. Môžu za to kožuchy aj votrelci z Ameriky

No v zajatí šelma neraz úplne zbytočne vyperie vo vode aj ponúknutú piškótu, z ktorej napokon nič nezostane, lebo sa celá rozpustí.

Podľa nového zákona už medvedík čistotný patrí na Slovensku k inváznym druhom podobne ako napríklad norok americký. Tieto invázne živočíchy sú hrozbou pre pôvodné druhy, napríklad americký norok z prírody už úplne vytlačil norka európskeho.

Majitelia aj zoologické záhrady preto majú zabezpečiť, aby sa medvedíky viac nerozmnožovali a postupne musia skončiť s ich odchovom.

Chovateľka Renáta pre SME spomína, že samčeka, ktorého chová dlhodobo, už dala preventívne vykastrovať, aby sa nemohol rozmnožovať.