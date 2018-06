Vedci rozlúštili záhadu chýbajúceho dusíka na Zemi

Nové zistenia môžu určiť, ktoré oblasti by sme mali viac chrániť.

6. jún 2018 o 16:38 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Desiatky rokov vedcom vo výpočtoch zavadzal dusík. Tento bežný chemický prvok tvorí viac ako dve tretiny atmosféry Zeme.

Pomerne veľa sa ho nachádza aj v pôde. Vedci doteraz nevedeli vysvetliť, ako sa dusík do pôdy dostal.

Ukázalo sa, že nitrogénová záhada sa celý čas skrývala v skalách.

Medzeru vo výpočtoch pomohol zaplniť výskum v prestížnom vedeckom časopise Science. Objav môže spresniť aj odhady dopadov klimatických zmien.

Nie každá skala

Dusík je kľúčový prvok, ktorý rastliny potrebujú pre svoj rast. Ekosystémy zas potrebujú dusík a iné živiny v pôde, aby mohli vstrebávať oxid uhličitý. Ide o prirodzenú súčasť toku tohto skleníkového plynu na Zemi.

Schopnosť pôdy uzamykať oxid uhličitý je však na celej Zemi rôzna. Obrovské časti Afriky sú napríklad v uzamykaní slabšie, zatiaľ čo severné zemepisné šírky oxid uhličitý zachytávajú omnoho lepšie.

Je to preto, že niektoré pôdy majú kamenné podložie, z ktorého sa do pôdy uvoľňuje viac dusíka. No nie každá skala dokáže uvoľňovať dusík.