Nepríjemní a uzavretí. Sedavý životný štýl sa spája aj so zmenou osobnosti

Zmeny vo zvykoch sa môžu premietnuť do zmien v osobnosti.

6. jún 2018 o 16:32 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Pravidelným cvičením si zabezpečíte dlhý a zdravý život. Ak sa prestanete hýbať a zleniviete, nebudú trpieť iba vaše svaly.

Sedavý životný štýl bez pohybu sa totiž dlhodobo spája aj so zmenami osobnosti.

Ukázal to výskum vo vedeckom časopise Journal of Research in Personality, v ktorom po dvadsiatich rokoch sledovali viac ako deväťtisíc ľudí.

Výskumníci analyzovali dáta z dvoch veľkých štúdií založených na vypĺňaní dotazníkov. Dotazníky sa týkali zdravotného štýlu Američanov a tiež merali ich charakteristiky osobnosti pomocou modelu Big Five.

Prvýkrát vyplnili účastníci dotazníky pred dvadsiatimi rokmi a vedci tak mohli sledovať, ako sa menila ich fyzická aktivita aj osobnosť.

Účastníci, ktorí sa priznali k nižšej fyzickej aktivite, mali v priemere väčšie poklesy v štyroch charakteristikách z modelu Big Five.

Znižovala sa im extraverzia, otvorenosť, prívetivosť aj svedomitosť. S piatou vlastnosťou - neurotickosťou - vedci nenašli v štúdii žiadne prepojenie

"Osobnosť je sčasti správanie, ktoré robíme opakovane. Zmeny v zvykoch sa môžu premietnuť do zmien v osobnosti," povedal pre magazín Scientific American epidemiológ Markus Jokela z univerzity v Helsinkách.

Zmeny v osobnosti boli síce malé, ale ich prepojenie na cvičenie bolo relatívne silné. No aj keď vedci našli prepojenie medzi cvičením a osobnosťou, nemusí to znamenať, že sa skutočne ovplyvňujú.

Mieru fyzickej aktivity aj prejavy osobnosti môžu ovplyvňovať aj iné faktory ako genetika či iné životné udalosti.

Na potvrdenie musia spraviť ďalšie štúdie, ktoré účinky cvičenia na osobnosť preskúmajú aj v iných kultúrach. Mali by sa tiež použiť objektívne merania aktívneho životného štýlu, nie iba dotazníky.

