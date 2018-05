Ľadové srdce naznačuje, že Pluto vzniklo z miliardy komét

Odhalili chemické zložene trpasličej planéty.

25. máj 2018 o 20:20

BRATISLAVA. Pluto už dvanásť rokov nie je oficiálnou planétou slnečnej sústavy. Teraz je len jedným z mnohých ľadových objektov na jej okraji.

Vo svojej podstate môže byť Pluto masou, ktorú stvorili miliardy bývalých komét.

Naznačuje to nový model vzniku trpaslíčej planéty, ktorý uverejnili vo vedeckom časopise Icarus.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Zoskupenie miliardy komét

Vznik Pluta sa vedci rozhodli preskúmať pri pohľade na známu štruktúru na jeho povrchu - srdce. V ľavej časti srdca sa nachádza rozsiahly ľadovec z dusíkového ľadu, Sputnik Planum.

Prečítajte si tiež: Ako snehová búrka. Úchvatné zábery ukazujú povrch kométy

Dáta, ktoré o Plute získali z preletu sondy New Horizons v roku 2015, porovnali s údajmi z misie Rosetta, ktorá ako prvá zblízka skúmala kométu 67P.

"Zistili sme zaujímavý súlad medzi odhadovaným množstvom dusíka vo vnútri ľadovca a množstvom, ktoré by sa dalo očakávať, ak by Pluto vzniklo zoskupením zhruba miliardy komét alebo iných objektov Kuiperového pásu s podobným chemickým zložením, ako má kométa 67P," píše v tlačovej správe Juhozápadného výskumného ústavu v Austine jeden z autorov výskumu Chris Glein.

Uzamkol sa v oceáne

Vedci nezisťovali iba to, koľko dusíka je stále na Plute. Chceli vedieť, či táto prchavá látka získaná z komét mohla unikať do ovzdušia a nakoniec do vesmíru.

Prečítajte si tiež: Pluto a jeho mesiace sú oficiálne ríšou mŕtvych

"Náš výskum naznačuje, že počiatočné chemické zloženie Pluta, získané z komét, bolo chemicky upravené kvapalnou vodou, možnože aj v podpovrchovom oceáne," dodáva Glein. O tom, že Pluto môže mať pod zamrznutým povrchom oceán, sa hovorilo už v roku 2016.

Pôvod Pluta však stále nie je úplne uzavretý. Aj keď vedci predstavili nový model obrovskej kométy, skúmali aj iný model jeho vzniku.

Alternatívny Slnečný model hovorí, že Pluto sa mohlo sformovať z veľmi studených ľadov, ktoré mali chemické zloženie blízke zloženiu nášho Slnka.

arXiv: 1805.09285