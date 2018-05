Pohon EmDrive, ktorý má fungovať bez paliva, je zrejme nemožný

Funkčnosť EmDrive vyzerá horšie ako predtým, tvrdia vedci.

24. máj 2018 o 9:44 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Súčasné rakety nás priamo do hlbokého vesmíru nedostanú. Nedokážu uniesť dosť paliva, ktoré by potrebovali na cestu a na vynesenie nákladu.

Problém medziplanetárneho cestovania by mohol riešiť pohon bez paliva. Jedným z takýchto hypotetických pohonov je EmDrive.

Je síce nemožný, odporuje zákonom fyziky, no aj tak dávnejšie testy ukázali, že dokáže vytvoriť určitý ťah.

Nepotreboval žiadne palivo iba mikrovlny.

EmDrive teraz podrobili novým testom. Ukázalo sa, že naozaj nemusí byť možný.

Výsledky testu predstavili 16. mája vedci z technologickej univerzity v Drážďanoch na Konferencii vesmírneho pohonu.

Testovala ho aj NASA

Hypotetický pohon EmDrive funguje tak, že v kužeľovitej komore sa odráža mikrovlnné žiarenie a vytvára tak ťah na jednej strane zariadenia. Navrhol ho ešte v roku 2001 britský inžinier Roger Shawyer.

Spôsob fungovania EmDrive sa dá vzdialene prirovnať k pohonu, pri ktorom by pilot pohyboval vesmírnou loďou tým, že by iba udieral hlavou do palubnej dosky. EmDrive však odporuje viacerým fyzikálnym zákonom.