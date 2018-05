Slon so žirafou? Zabudnite. Realita všetkého živého je krava, krava a ešte jedna krava

Od vzniku ľudstva zmizlo 83 percent z cicavcov.

22. máj 2018 o 16:55 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Napriek svojim 7,6 miliardám jedincov je ľudstvo úplne bezvýznamné. Ak ľudí porovnáte so všetkou živou hmotou na zemi, tvoria len jednu stotinu percenta.

Omnoho viac ako ľudí, a to doslova, je napríklad baktérií či dobytka.

Napriek fyzickej drobnosti však človek dokázal zanechať zásadnú stopu na obrovských masách ostatných živých organizmov. Ukazuje to prvá rozsiahla analýza váhy a množstva hmoty všetkých živých tvorov.

Odhady uverejnené vo vedeckom časopise Proceedings of the National Academy of Sciences však ukazujú, že človek živým tvorom aj tak dominuje.

Krava a krava a ešte jedna krava

Keby sme zobrali všetku živú hmotu - biomasu - na svete, najviac z nej až 82 percent tvoria rastliny. Na druhom mieste sú baktérie, hoci ich voľným okom nevidíme, tvoria až 13 percent všetkej živej hmoty na svete.

“ Ak by som chcel dať dcéram realistický pohľad na svet, skladali by sme puzzle s kravou, ďalšou kravou, a ďalšou kravou a ešte s kurčaťom. „ hlavný autor štúdie Ron Milo

Ostatných živočíchov a húb je po päť percent.

Avšak práve v prípade živočíchov vedci zistili, že divo žijúcich zvierat je omnoho menej ako tých, ktoré človek chová na svoj úžitok. Celkovo je ich dokonca menej ako ľudí.

„Naše neprimerané postavenie na Zemi je skutočne zarážajúce,“ povedal pre denník Guardian hlavný autor štúdie Ron Milo z Weizmannovho vedeckého inštitútu v Izraeli.

„Keď s dcérami skladáme puzzle, zvyčajne je na obrázku slon so žirafou a nosorožcom. Ak by som im chcel dať realistický pohľad na svet, skladali by sme puzzle s kravou, ďalšou kravou, a ďalšou kravou a ešte s kurčaťom.“

Zo všetkých cicavcov je najviac dobytka - tvoria šesťdesiat percent. Ľudí je v cicavčej triede 36 percent. Iba štyri percentá pripadajú na cicavce žijúce vo voľnej prírode.

Podobný nepomer medzi farmárskymi a divými zvieratami je aj u vtákov. Kurčiat a inej hydiny je sedemdesiat percent, a len zvyšok vtákov žije vo voľnej prírode.

Čo sa týka váhy, druh Homo sapiens je skutočne drobný. Aj všetky vírusy dokopy sú trikrát ťažšie ako ľudia, podobne aj červy. Ryby sú dvanásťkrát ťažšie a huby dvestokrát ťažšie ako všetci ľudia dokopy.

Väčšina vymrela

Vedci nové globálne odhady porovnali aj s časmi pred rozmachom ľudskej civilizácie.

V porovnaní s dobami pred farmárčením a priemyselnou revolúciou celková masa divoko žijúcich cicavcov výrazne klesla. Na svete je teraz len šestina divých suchozemských cicavcov (od myší po slony), v moriach je pätina morských cicavcov.

Údaje o živej hmote všetkých zvierat získavali vedci zo stoviek štúdií, ktoré využívali na pozorovanie zvierat rôzne moderné techniky. Opierali sa napríklad o skeny veľkých území pomocou satelitov, či o genetické štúdie, ktoré odhalili nespočetné množstvo mikroorganizmov.

Niektoré odhady nie sú úplne presné, najmä čo sa týka baktérií žijúcich pod zemou. Odhady však poskytujú pohľad na to, ako človek mení svet okolo seba.

„Naše stravovacie návyky majú obrovský vplyv na biotopy zvierat, rastlín a iných organizmov. Dúfam, že ľudia budú brať tieto údaje ako súčasť svojho svetonázoru na to, ako konzumujú,“ dodal Milo.

