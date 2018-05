Návykovú drogu, ktorá škodí najviac, užíva každý siedmy človek

Dve z piatich najnávykovejších látok si kúpite v každom obchode.

16. máj 2018 o 17:39 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Nahrievanie lyžičky, sterilná ihla, sklenené banky. Nič z toho ľudia nepotrebujú, keď užívajú návykové látky, ktoré sú pre nich najškodlivejšie.

Alkohol a nikotín ubližujú ľuďom a celej spoločnosti viac ako tvrdé, protizákonné drogy, ukazuje nová správa vo vedeckom časopise Addiction.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Ako ľudia strácajú roky

250 Toľko miliónov rokov stratia ročne ľudia na celom svete kvôli užívaniu alkoholu a nikotínu.

Pre fajčenie a nadmerné pitie stratia ľudia ročne štvrť miliardy rokov. To znamená, že buď umrú predčasne, alebo žijú so záťažou choroby, ktorú im alkohol či cigarety spôsobili - najčastejšie sú to rakovina a srdcovo-cievne choroby.

Nelegálne drogy ľudstvu ročne uberú desiatky miliónov rokov.

Neznamená to, že jedno pivo má na zdravie a život človeka horší účinok ako jednorazová dávka kokaínu. Keď sa však pozriete na ľudstvo, ako celok, každodenné drogy ako alkohol a nikotín, mu ubližujú najviac.