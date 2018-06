Úspešní Slováci radia: Presadiť sa dá vždy, snívať nestačí

Aké je tajomstvo ich úspechu?

Na Slovensku sú desiatky ľudí, ktorým sa dá závidieť úspech. Keď však vymeníme závisť za inšpiráciu, môžu sa stať skvelými mentormi. Ich príbehy sú odlišné, no jedno majú spoločné. Za úspech považujú, že sa im podarilo zrealizovať sny.

Ako nenechať svoje túžby a vízie len v stave plánov, ako realizovali svoj biznis pomocou digitálnych technológií a čo by možno robili dnes inak, sme sa pýtali šiestich úspešných Slovákov. Od uskutočnenia vašich snov vás delí iba kúsok, pretože s modernými technológiami už naozaj #nicniejenemozne.

Saša Miklášová: Šanca presadiť sa je vždy

"Veľmi som túžila študovať módu, no nepodarilo sa. Život ma zavial pracovať do webdizajnovej agentúry, kde som spoznala svojho muža, skvelého kódera a dizajnéra v jednom. Popri práci som začala vyrábať jednoduché, ale nápadité náušnice. Muž mi na ich predaj spravil malý e-shop pomenovaný po mne, SAShE. Boli sme prekvapení, akí záujem vyvolal. V tom čase sme spoznávali tvorivých ľudí. Všimli sme si, že majú často problém dostať svoje výrobky zo zásuviek na verejnosť. Kamenné obchody boli zložitou cestou a e-shopy nie sú práve silnou stránkou kreatívnych duší.

Povedali sme si, že skúsime dať na existujúcom SAShE webe priestor aj iným. Ako portál pre handmade tvorcov sme ho spúšťali na jeseň 2009 s malou skupinou asi 20 predajcov. Do Vianoc ich bolo 100 a potom čísla už narastali pred očami. Portál fungoval stopercentne a my osobne sme boli otvorení, priateľskí a vždy ochotní načúvať autorom a ich potrebám. Tak budujeme platformu dodnes.

Ak chce človek naskočiť do tohto rozbehnutého vlaku, šanca presadiť sa je vždy. Žiadna dobrá, zaujímavá značka nezostane prehliadnutá. Recept na úspech je správna kombinácia komerčného a autorského, trendového a tradičného, zabalené v kvalitnom materiálovom prevedení a vyzdobené adekvátnou prezentáciou, teda dobrými fotkami, zdravým marketingom a perfektným servisom.

Dnes je na trhu toľko možností, že je škoda nebyť videný. Preto pomáhame našim značkám, školíme ich v marketingu, suplujeme im reklamu na Facebooku, Instagrame, vieme to robiť dobre a radi to spravíme za nich. Bez sociálnych sietí a vyhľadávačov by bol príbeh SAShE určite iný, v podstate sme prišli na trh a vyrástli spolu s nimi a dovolím si povedať, že aj vďaka nim."

Saša Miklášová je zakladateľkou portálu s handmade výrobkami SAShE.

Tamara Šimončíková Heribanová: Človek dokáže byť úspešný odkiaľkoľvek

"Naše smartfóny a kompy sa stávajú oknom do sveta neobmedzeného toku informácií, kde človek mnohé nájde, ale môže sa i rýchlo stratiť. Mnohí volia životy digitálnych nomádov. Jediné, čo potrebujú je rýchle a zodpovedné pripojenie na internet a svoju prácu dokážu robiť odborne, naplno, nezávisle na mieste. Fakt, že v niektorých odvetviach dokážeme vďaka technológiám pracovať a podnikať odkiaľkoľvek na svete, si uvedomujem v poslednom čase denne.

Momentálne žijem s dcérkou a manželom v Lisabone, kde pracujem pod hlavičkou portugalského magazínu VOGUE na projekte, v ktorom sa venujeme pramennému výskumu v oblasti tradičného odevu v Portugalsku, Madeire a azorských ostrovoch. Vďaka internetu dokážeme pracovať s informáciami, ktoré by sa pred dvadsiatimi rokmi dali dosiahnuť len, ak by sme za každým jedným rozhovorom, kontaktom vycestovali.

Takisto moje zberateľstvo slovenských krojov, ktorému sa venujem vyše šestnásť rokov, je v mnohých smeroch v oblasti konzultácii uľahčené tým, že mám desiatky ľudí z regiónov online a kedykoľvek môžeme veci riešiť ihneď. Výhodu internetu som výrazne pociťovala aj minulý rok počas príprav výstavy mojej zbierky krojov. S garantkou Zuzou Tajek Piešovou sme počas inštalácie krojov na figuríny, fotili detaily a ustrojenie krojov sme posielali cez whatsapp alebo sociálne siete priamo k starostkám, starostom, lokálpatriotom, odborníkom na danú obec. Obratom nám odsúhlasovali nainštalované figuríny, alebo nás operatívne korigovali.

Za zaujímavý fenoménom považujem takisto prienik youtuberov a influencerov do knižného sveta. Ako napríklad Daniel Štrauch alias Gogo, Peter Altof alias Expl0ited, občiansky angažovaná a názorovo svojbytná a invenčná „čistá duša“. Z komerčného hľadiska sú to práve tvorcovia online platforiem nad pár desiatok tisíc sledovateľov, ktorí sa ihneď po vydaní knihy dostávajú na prvé priečky predaja.

V podstate, dnes dokáže ktokoľvek originálny, osobitný, preraziť so svojimi vlastnými kanálmi a nepotrebuje k tomu okrem talentu žiaden kapitál, len ten duševný. Úspešný môže byť bez ohľadu na to, kde sa nachádza a čomu sa venuje, ak sú obsahy jeho postov zaujímavé."

Tamara Šimončíková Heribanová je spisovateľka, novinárka, popularizátorka a zberateľka slovenských krojov.

Július Berith: Musíte robiť aj chybné rozhodnutia, aby vám nechýbal rešpekt

"Začínal som popri zamestnaní najskôr so školeniami, potom predajom softvéru, neskôr s výpočtovou technikou. Prvá firma bolo podnikanie na živnosť, neskôr sa rozšírila na malý rodinný podnik. Moje vízie sú mojou radosťou ale aj mojim prekliatím. Vidím totiž veci vždy skôr, než sa rozhodnú prísť, respektíve skôr, než ich my pretavíme na skutočnosť. Je radosť, pokiaľ sa veci podaria a získate konkurenčnú výhodu, no musíte však robiť aj chybné rozhodnutia, lebo by vám chýbal rešpekt.

Mladým by som odporúčal ísť za svoji cieľom a ako to robiť sa naučia cestou. Začať treba tým, že si spravíte malý biznis plán a je vám jasné, kam chcete ísť, čo je váš produkt, aká bude jeho cena, akou cestou ho budete predávať a ako dáte o sebe svetu vedieť. Ak pôjdete za svojim cieľom, za svojou víziou, cestu si nájdete. Je milión múdrych knižiek o tomto, ale tá vaša cesta tam popísaná nie je. Podľa môjho názoru je v podnikaní najdôležitejšia psychická pohoda.

Vďaka technológiám je dnes oveľa viac možností, kde svoje podnikanie začať. Keby som štartoval dnes, orientoval by som sa na trh s komerčným produktom pre široké publikum zákazníkov. Pri určovaní takéhoto cieľa sa môže začínajúci podnikateľ inšpirovať dobre fungujúcim produktom, ktorý už má svoj trh a iba zvoliť stratégiu odlíšenia. Skvelý príbeh môže byť aj využitie medzery na trhu. Išiel by som na doplnkový sortiment k existujúcemu, dobre sa predávajúcemu produktu, ako je napríklad príslušenstvo alebo nový software k mobilným telefónom."

Július Berith, je zakladateľ a predseda predstavenstva spoločnosti Virtual Reality Media

Martin Horváth: Hlavná je túžba posúvať sa ďalej

"Moja kariéra je od začiatku spätá s technológiami. Začínal som v spoločnosti Pelikan.sk a postupne som sa prepracoval na pozíciu CEO spoločnosti. Následne som sa posunul do zahraničia a nabral skúsenosti na projektoch z Poľska, Rumunska, Ukrajiny a neskôr aj Vietnamu.

Motivácia byť pri mojich najbližších ma zaviala späť na Slovensko a som rád, že vďaka medzinárodným skúsenostiam v online som mal možnosť viesť digitálny team v Slovak Telekom. Ambícia posunúť sa ďalej, spolu s dobrou skúsenosťou zo Slovak Telekom mi pomohla dostať sa do Nemecka, kde aktuálne zodpovedám za rozvoj B2C e-commerce pre Deutsche Telekom Europe, 11 krajín naprieč Európou.

Ak sa obzriem späť, nie vždy som mal jasno, čo bude moja profesijná cesta, no vždy ma sprevádzala túžba posúvať sa ďalej. Zdokonaľovať sa v tom čo robím, či získavať skúsenosti z niečoho nového. Mladí ľudia nie vždy presne vedia, čomu sa chcú venovať, no ak je v nich vášeň nasávať stále niečo nové, pomôže im to včas sa nájsť a byť lepšie pripravenými. Úspechy prídu ako dôsledok tejto cesty, aj keď ju často sprevádza mnoho pádov.

Sám som tých pádov zažil niekoľko a myslím, že ak by dostupnosť informácií a sila online komunít bola 15 rokov dozadu taká široká a veľká, mnohým by som sa vyvaroval. Aktuálna existencia kolektívnej znalosti v cloude a jej zdieľanie je pre mňa fascinujúca. Prináša exponenciálne zrýchlenie v mnohých oblastiach ekonomiky či realizácie nápadov.

Práve kolektívna znalosť a skúsenosť zdieľaná v online prostredí, open source projekty a otvorené dáta vo všetkých oblastiach mi pomáhajú rýchlejšie nasávať aktuálne trendy a tým aj rýchlejšie napredovať. A tento svet je otvorený všetkým, ktorí oň prejavia záujem."

Martin Horváth, senior expert e-commerce Europe v Deutche Telekom Europe

Marek Vidovič: Kto ovláda angličtinu, má nekonečné možnosti rozvoja

"Po skončení vysokej školy som nemal špecifické vízie ani predstavy ako bude vyzerať moja kariéra. Pár rokov som pôsobil striedavo v súkromnom a štátnom sektore. V roku 2007 ma za srdce chytil online marketingu. Najprv som pôsobil 5 rokov v spoločnosti E-target ako Country Manager a od roku 2012 som stál pri rozvoji obchodného oddelenia v spoločnosti Modrý koník, kde pôsobím doteraz.

Súčasným mladým ľudom odporúčam, aby na sebe neustále pracovali a vzdelávali sa aj po skončení vysokej školy. Môžu čítať knihy, ktoré im pomôžu v sebarozvoji a určite treba sledovať trendy v oblasti, v ktorej pôsobia. Začať na sebe pracovať treba TERAZ. To znamená, že nie je na čo čakať ani prečo veci odkladať. Hlavne vás musí práca alebo podnikanie baviť.

V dnešnej dobe je skvelý prístup k informáciám prostredníctvom internetu a online. Technológie išli veľmi rýchlo dopredu. Je veľmi ľahké kúpiť si elektronickú knihu alebo vypočuť audio knihu. Takže, každý kto ovláda anglický jazyk na úrovni, že si dokáže materiály naštudovať, prečítať a porozumieť, má nekonečné možnosti rozvoja.

Sám čítam elektronické knihy, sledujem internetové marketingové magazíny ako napríklad Medium.com, a v aute často namiesto rádia počúvam knihy prostredníctvom Audible. Ak si potrebujem niečo narýchlo naštudovať napríklad ako nastaviť DNS vyhľadávam prostredníctvom YouTube . Tam sú skoro všetky návody, aké potrebujete od varenia až po moderné technológie."

Marek Vidovič je obchodný riaditeľ v spoločnosti Modrý koník.

Lucia Pašková: Najdôležitejšie je vedieť, prečo veci robíte

"Firmu sme v roku 2005 založili s ambíciou zlepšiť stav ústneho zdravia detí na Slovensku. Dnes je našou víziou, aby sa každý obyvateľ Slovenska dožíval dôchodkového veku s kompletným vlastným chrupom. V podnikaní sa mi osvedčilo venovať dlhší čas so spoločníkmi otázke: „Prečo to vlastne robíme.“ Na ňu odpovede v knihách nenájdete.

Začať podnikať sa dnes dá kedykoľvek. Ak by sme spoločnosť zakladali dnes, investovali by sme menej do tlače a viac do online-u. Sociálne siete a internet výrazne znížili počiatočné náklady na adresný marketing. Technológie sú enormným pomocníkom. Takmer všetko sa dá merať a okamžite je možné pracovať s výsledkami, upravovať a vylepšovať. Firmy, ktoré pracujú s dátami, neopakujú rovnaké chyby. Využívame množstvo programov od vnútropodnikovej komunikácie až po posielanie newsletterov.

Založili sme Apríl magazín, ktorý nám umožňuje prinášať relevantné články pre ženy. Na meranie úspešnosti používame niekoľko softwarov a vytvorili vernostný program Zubná karta. To všetko nám moderné technológie výrazne uľahčujú."

Lucia Pašková, CEO CURADEN Slovakia s.r.o. Spoločnosť je výhradným dovozcom výrobkov dentálnej hygieny CURAPROX na Slovensku.

