Čo si myslia mamy youtuberov o tom, čo robia ich deti?

Odpovedajú mamy Bekima, Sellasieho a Surovej dcérky.

Skúste sa tínedžerov opýtať, čím chcú byť, keď vyrastú. Medzi budúcimi smetiarmi, lekárkami, kozmonautami či speváčkami určite nájdete aj veľa youtuberov. Úspešní youtuberi a youtuberky sa dnes tešia obrovskej popularite, inšpirujú mladých ľudí a ako influenceri obľúbených značiek si vedia aj dobre zarobiť.

Ešte pred pár rokmi by ale mnohí rodičia nad takouto kariérou len nespokojne krútili hlavou. Kto by už len podporoval svoje dieťa, aby sedelo dlhé hodiny za počítačom? Väčšina prvých slovenských youtuberov sa do povedomia dostala práve videami, ako hrajú počítačové hry, alebo vlogujú z detskej izby. S podporou blízkych a s modernými technológiami už naozaj #nicniejenemozne.

Andrea Slažanská: "Keď mi dal pozrieť videá, nechápala som, prečo by ich niekto pozeral."

„Mne chodila mamka klopať na dvere, aby som bol tichšie, keď som večer streamoval hry,” spomína na svoje youtubové začiatky Matej “Selassie” Slažansky. Jeho kanál Menameselassie nedávno prekročil 600-tisíc odoberateľov a patrí k najsledovanejším na Slovensku.

Selassie s mamou Andreou Slažanskou (zdroj: Jaroslav Novák)

Aj on začal prvé videá natáčať z detskej izby. Ešte ako stredoškolák, kedy sa o počítač musel deliť s mladším bratom. „Počuli sme ako vykrikuje, keď hrá hry. Keď nám dal pozrieť prvé videá, veľmi som nechápala, prečo by niekto pozeral, ako blbne pred kamerou,” zaspomínala si aj Selassieho mama, Andrea Slažanská.

Selassieho tvorba ľudí oslovila a ešte počas strednej školy si začal zo zárobkov z YouTube postupne zariaďovať v izbe prvé štúdio. “Videla som, že napreduje a baví ho to. Takže som mu ani nemohla zakazovať byť toľko na počítači,” smeje sa Slažanská.

Aj keď vtipkuje, že stále nevie, čo vlastne jej syn robí, dnes si jeho videá rada pozrie. Priznáva, že keď je treba, tak vie byť veľmi kritická. Keď sa v minulosti chodil s rodičmi poradiť, či nie je niečo cez čiaru, vždy mu povedala, aby robil veci, tak ako ich cíti a nemusel sa za ne v budúcnosti hanbiť.

Keď ti klesne sledovanosť, vytiahni mamu do videa

A práve úprimná podpora bola pre Selassieho vždy dôležitá. Aj dnes v rodine často spolupracujú a vedú konštruktívne debaty.

“Tých niekoľko stotisíc ľudí, čo ma sleduje ma vie vymeniť za niekoho iného v priebehu mesiaca. Od nich si tiež pýtam spätnú väzbu, ale neberiem ju tak vážne ako od rodičov, brata a od blízkych, ktorí ma reálne poznajú,” vysvetľuje Selassie.

video //www.youtube.com/embed/C2PVnaz2GDs

Selassie už síce detskú izbu opustil, ale pani Slažanská má doma stále dvoch ďalších youtuberov. Videá natáča aj jej manžel a mladší syn. Doma už ale nikto nevykrikuje, pretože si všetci traja založili spoločné štúdio Plejs.

„Maťovi som povedala, že keď mu bude klesať sledovanosť, tak ma môže vytiahnuť do videa. Vlastne som si myslela, že už sa to stalo, keď má byť so mnou rozhovor,” hodnotí pani Slažanská svoju youtuberskú budúcnosť.

Zuzana Aziri: "Nadávala som mu, nech mi nerobí hanbu. Bekim si ale vždy urobil po svojom."

Bekim Aziri začal s kamarátmi točiť videá, keď ešte neboli rozšírené sociálne siete a ľudia sa k nim často nemali ako dostať. Mamina mu vtedy za to nadávala.

„Robili sprostosti. Chodil napríklad v lete po centre Pezinka na lyžiach a kamoška mi volala, či mu šibe,” spomína na synove výstrelky Zuzana Aziri. “Nadávala som mu, nech mi nerobí hanbu. Bekim si ale vždy urobil po svojom.”

Bekim s mamou Zuzanou Aziri (zdroj: Jaroslav Novák)

Neodradili ho ani maminine výčitky, ani nešťastný pád na bicyklových pretekoch, po ktorom čiastočne ochrnul. S kamarátom Martinom Schultem priebežne natáčali jeho rehabilitáciu a začiatky života na vozíku.

Keď mala ich kamarátka v škole za úlohu niekoho zdokumentovať, postrihali zábery do pol hodinového videa a poslali jej ho. Po skvelých ohlasoch video skrátili a uploadovali na Youtube. Do troch dní malo viac ako stotisíc pozretí.

„Bekim chcel vždy vynikať. Ako dieťa mal pocit výnimočnosti, ktorý ho stále hnal niečo vymýšľať. Táto jeho povaha mu pomohla aj keď ochrnul,” chváli pani Aziri synovu silu vôle. “Chcel dokázať okoliu, že to dokáže a to mu zachránilo život.”

Sledujú ho aj malé deti a pre veľa ľudí je vzorom

Youtube je dnes len jednou z aktivít, ktorým sa Bekim venuje. Nikdy to nerobil preto, aby ho to živilo a nemá ani ambíciu stať sa youtuberom na plný úväzok.

“Videá nedávam pravidelne, ale baví ma ich strihať a chcel som sa niečo nové naučiť,” vysvetľuje Bekim. Okrem natáčania videí sa venuje aj rapu a vystupuje ako stand-up komik v zoskupení Temné kecy.

Pani Aziri sleduje všetky aktivity svojho syna prevažne cez Instagram. Videá a reklamy si rada pozrie, ale na stand-upy nechodí. Keď má ale pani Aziri pocit, že treba zakročiť, kritiku mu povie na rovinu. Po jednom vlogu z výletu do Ameriky mu napísala, že v ňom príliš veľa nadávajú. Keď si video znova pustil, uznal že má pravdu.

video //www.youtube.com/embed/qIkL7lbKbac

"Od reklamy pre Telekom ho sleduje aj veľa detí a pre veľa ľudí je vzorom. Mamičky, čo majú postihnuté deti mu volajú a pýtajú si radu, ako to zvládnuť a ja si nemyslím, že je pekné, aby sa takto vyjadroval," hovorí pani Aziri.

Bekim síce tvrdí, že nadávka ešte nikomu neublížila, no práve od kampane s Telekomom si uvedomuje väčšiu spoločenskú zodpovednosť.

“Vnímam, že ma sledujú aj mladší. Dávam si viac pozor na to, čo poviem, aj keď to nie je žiadny extrém a často mi aj ujde,” priznáva s úsmevom Bekim.

Renáta Kováčová: "Je to obdivuhodné. Ja by som na to nemala nervy, ani čas."

Vo väčšine domácností rozdávajú príkazy rodičia a deti ich plnia. Ženy z rodiny Kováčových si to občas vymenia. „Máme kamarátsky vzťah, ale občas niečo mamine rozkážem,” hovorí Nikoleta Kováčová.

Surová Dcérka s mamou Renátou Kováčovou a mačkou Lotty (zdroj: Nikoleta Kováčová)

S mamou Renátou majú spoločný blog Raw Mother & Daughter, na ktorom sa venujú hlavne vegánstvu a surovej strave. Nikoleta blogovala ešte skôr, ako sa stala vegánkou. Keď sa na vegánsky štýl života zo dňa na deň dala aj jej mamina, spojili to do jedného projektu.

“Využila som, že robila tradičné recepty, ktoré ľudí zaujímali. Ona tvorila obsah a ja som ho dávala dokopy a dávala na blog a sociálne siete,” opisuje Nikoleta začiatky spolupráce s maminou. “Dávame si deadlajny, sem-tam niečo prihorí, ale nikdy nebol problém natočiť video.”

Nikoleta postupne začala rozvíjať aj svoj vlastný youtube kanál Surová Dcérka, na ňom ale pani Kováčovú tak skoro neuvidíte. Pri natáčaní receptov jej nevadia zábery na ruky ako jedlo pripravuje, ale pred kamerou sa jednoducho necíti pohodlne.

„Ja som na to, aby som niečo vytvorila. Kecať okolo toho už nie je pre mňa,” vtipkuje pani Kováčova. Aj keď nerozumie zmyslu videí viacerých youtuberov, iných zasa rada aktívne sleduje. Okrem dcéry pozeráva napríklad aj Sajfove vlogy, pretože sa pri nich nenudí a sú na dobrej technickej úrovni.

Byť youtuberom znamená aj zniesť nenávistné komentáre

Pani Kováčová tiež priznáva, že ju prekvapuje, že to Nikoletu stále baví a má o čom točiť. “Je to obdivuhodné. Ja by som na to nemala nervy, ani čas. Radšej by som sa išla tri hodiny bicyklovať ako sedieť za počítačom.”

Hovorí, že by asi nezvládala hejterov a nenávistné komenty. Nerozumie prečo ľudia nedokážu odlišný názor vyjadriť slušne, a keď sa im niečo nepáči, tak to jednoducho neprestanú pozerať.

video //www.youtube.com/embed/LCJYbxxebnE

Nikoleta sa totiž vo svojich videách venuje aj veľmi osobným témam, ako jej pohľad na náboženstvo či výchovu detí. Svoj etické zásady a pohľad na život tiež propaguje na rôznych osvetových podujatiach. Pre Nikoletu je dôležitejšie slúžiť ako informačný kanál a odovzdávať ľuďom svoj odkaz, ako budovať svoju vlastnú značku.

“Nezvládala by som to, čo zvládajú veľkí youtuberi. Myslím tým stratu súkromia, že nemôžeš nikam ísť a anonymne robiť, čo chceš,” vysvetľuje Nikoleta. “Chcem, aby sa téma dostala k ľuďom, ale nie cez to, že musia byť moji fanúšikovia.”

Spravte to. Jednoducho. Digitálne

Tento článok vám prináša Telekom.

Pravidlá pre spoluprácu medzi inzerentmi a redakciou si môžete pozrieť na tomto odkaze.