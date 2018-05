NASA pošle na Mars helikoptéru. Otestuje letové podmienky

Malé zariadenie pristane na planéte v roku 2021.

14. máj 2018 o 13:48 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Už o dva roky sa nad červenou planétou bude vôbec po prvýkrát v histórii vznášať malý autonómny vrtuľník. Minulý piatok ho predstavili inžinieri z amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA).

Helikoptéra sa na Mars dostane spoločne s roverom v rámci misie Mars 2020, ktorá odštartuje v júli 2020. Rover s helikoptérou sa na Mars dostanú vo februári 2021.

Inžinieri sa museli pri budovaní vysporiadať s dvomi prekážkami, hlavne riedkou atmosférou Marsu a vzdialenosťou od Zeme.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prispôsobili ju na podmienky

Atmosféra Marsu je približne stokrát redšia než zemská. Takéto podmienky sťažujú udržanie helikoptéry vo vzduchu.

"Výškový rekord pre helikoptéru na Zemi je vyše dvanásť kilometrov. Atmosféra Marsu je však iba percento zemskej, pre helikoptéru to teda na marťanskom povrchu bude ekvivalent tridsiatich výškových kilometrov na Zemi," vysvetľuje Mimi Aungová, ktorá je manažérkou projektu v NASA. Inžinieri ju preto museli prispôsobiť náročným podmienkam v každom ohľade.

Strávili viac ako štyri roky zmenšovaním a upravovaním helikoptéry. Teraz sa im podarilo znížiť jej hmotnosť na necelé dva kilogramy, veľká je ako tridsaťcentimetrová lopta.

Prečítajte si tiež: NASA ukázala konkrétny plán, ako pošle ľudí k Marsu

Jej dve protibežné vrtule sa otočia až tritisíckrát za minútu, teda desaťkrát rýchlejšie, než sa točí vrtuľa helikoptéry na Zemi. Protibežné riešenie vrtúľ má poskytnúť vyšší výkon.

Helikoptéra je pripravená na podmienky červenej planéty aj v ďalších smeroch. Na nabíjanie jej lítium-iónových batérií budú slúžiť solárne články. Prečkať studené noci na Marse jej zas pomôžu vykurovacie zariadenia.

Keďže sa všetko bude odohrávať na planéte vzdialenej v priemere viac ako dvesto miliónov kilometrov od Zeme, operátori nemôžu malé zariadenie ovládať priamo na diaľkové ovládanie. Helikoptéra je autonómna, povely bude prijímať prostredníctvom roveru, všetko ostatné bude robiť sama.

video //www.youtube.com/embed/oOMQOqKRWjU

Zlyhanie rover neohrozí

Počas cesty na Mars helikoptéru pripevnia na spodok roveru. Kým rover pristane, zariadenie umiestni na povrchu planéty. Následne sa helikoptéra nabije a vykoná niekoľko testov, vrátane letov do čoraz väčšej diaľky.

Prečítajte si tiež: Ako bude vyzerať život na Marse

Ak by sa niečo pokazilo a helikoptéra by nevzlietla, rover to neohrozí. Ak sa naopak preukáže jej užitočnosť, môže byť v budúcnosti prieskumníkom na miestach, kam sa po povrchu nedá dostať.

"Pre budúcich prieskumníkov je kľúčové vidieť, čo sa nachádza za ďalším kopcom," dopĺňa Thomas Zurbuchen z veliteľstva vedeckých misí NASA.

"Z povrchu aj z obežnej dráhy. Ani si nevieme predstaviť, čo môžu dokázať ďalšie misie, keď sa k nim pridá pohľad z vtáčej perspektívy marsokoptéry."