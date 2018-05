Hladné kmeňové bunky dokážu v črevách zázraky

BRATISLAVA. Séria zaujímavých experimentov z laboratórií Massachusettského technického inštitútu ukázala, na čo môže byť užitočné hladovanie: dokáže naštartovať črevné kmeňové bunky a donútiť ich k vyššiemu výkonu.

Pri myšiach, ktoré hladovali iba 24 hodín, vedci zaznamenali priam dramatický nárast regeneračnej schopnosti črevných kmeňových buniek. Tie sú nezastupiteľné pri rýchlej obnove výstelky čriev a pri opravách ich poškodení.

Nová štúdia zverejnená v odbornom časopise Cell Stem Cell je veľkým prísľubom do budúcnosti. Napríklad pre ľudí, ktorí majú chronické problémy s najrôznejšími tráviacimi poruchami alebo infekciami tráviacej sústavy.

Nepochybne ju privítajú aj pacienti, ktorí musia pre onkologickú liečbu dostávať chemoterapiu. Tá totiž často poškodzuje práve črevné kmeňové bunky a tie potom nedokážu plniť svoju regeneračnú úlohu tak, ako by mali.

Ešte zaujímavejším výsledkom štúdie zrejme je, že vedci pri experimentoch narazili na zaujímavú možnosť, ako efekt hladovania nahradiť: dalo by sa to s pomocou jednej jedinej molekuly, ktorá zmení metabolizmus bunky. Ľudia by ju mohli dostávať v podobe lieku bez toho, aby museli upravovať svoje stravovacie návyky, čo je pre mnohých aj tak nesplniteľná úloha.

Záložná divízia zdravia

Kmeňové bunky sú jedným z najväčších zázrakov živého organizmu. Dokážu sa veľmi dlho deliť, pričom časť z nich stále zostáva kmeňovými, nediferencovanými. V tejto fáze vývoja nemajú v tele nijakú konkrétnu úlohu, sú ako vojsko v zálohe, ktoré čaká na chvíľu, keď bude treba niekde zasiahnuť.