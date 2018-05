Android P: Čo nájdete v novej verzii operačného systému od Google?

Aktualizácia je zatiaľ vo verzii beta. Celá vyjde najskôr koncom leta.

10. máj 2018 o 12:27 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Väčšie súkromie, nové ovládanie gestami, či kontrola stráveného času. Pripravovaná aktualizácia operačného systému Android s jednoduchým označením "P" chce zmeniť spôsob, akým používame smartfóny.

Google pripravuje zmeny v celom operačnom systéme, ktorým má pomôcť aj integrácia umelej inteligencie do mnohých funkcií.

Novinky predstavil na konferencii I/O 2018.

Aktualizáciu si zatiaľ vo verzii beta môžu stiahnuť používatelia telefónov Google Pixel, Pixel 2, a to aj v verziách XL.

Operačný systém si môžu stiahnuť aj majitelia telefónov Essential Phone, Sony Xperia XZ2, OnePlus 6, Xiaomi Mi Mix 2S, Nokia 7 Plus, Oppo R15 Pro a Vivo X21.

Plná verzia príde podľa webu The Verge najskôr koncom leta.

Menej času s telefónom

Moderné technológie vážne zasahujú do životov ľudí a ukrajujú si veľa času.

Android P preto umožní používateľom zistiť, koľko času trávia s telefónom, s jednotlivými aplikáciami, či koľko notifikácií dostali.

Zároveň im dá aj možnosť nastaviť si časové limity na používanie počas dňa. Používateľ si môže napríklad stanoviť polhodinu pre konkrétnu sociálnu sieť. Keď limit vyprší, aplikácia sa zastaví a farby displeja sa zmenia na odtiene šedej.

Google v bete testuje najextrémnejšiu verziu. Používateľ sa musí preklikať cez obrazovky telefónu, aby aplikáciu odblokoval.

Vo funkcii "Wind Down" si zas môžu ľudia nastaviť, kedy chodia spať a telefón vo vybranom čase automaticky prejde do módu Nerušiť. Obrazovka sa prepne do odtieňov šedej, notifikácie z nej úplne zmiznú. Aktualizácia umožní aj prehľadnejší prístup k nastaveniam notifikácií.

Väčšiu kontrolu nad časom stráveným pri obrazovkách do svojich aktualizácií zahŕňajú aj iné firmy, napríklad Microsoft v najnovšej aktualizácii operačného systému Windows 10.

Nové funkcie tlačidiel

Android P chce celkom zmeniť gestá na ovládanie telefónu. Operačný systém sa zbavuje štvorcového tlačidla, používa iba tlačidlá Späť a Domov, ktoré získa nové funkcie.

Jedno stlačenie tlačidla Domov používateľ vráti na domovskú obrazovku, dlhé stlačenie spustí Google Assistant. Krátke potiahnutie nahor otvorí prehľadovú obrazovku, plné potiahnutie zas zoznam aplikácií. Posúvanie do strán umožní listovať medzi aplikáciami.

Gestá fungujú nech ste kdekoľvek v operačnom systéme.

Zvýši súkromie

Google do Androidu P pridáva aj umelú inteligenciu, ktorá sa má učiť od používateľa a celkovo vytvoriť ešte múdrejší smartfón. Umelá inteligencia bude napríklad sledovať, aké aplikácie ľudia používajú. Podľa naučeného správania ich môže v pozadí vypnúť, ak si bude myslieť, že ich tak skoro ľudia nespustia.

Na umelej inteligencii stojí aj nová funkcia s názvom "Slices", ktorá bude ponúkať aplikácie pri vyhľadávaní v telefóne.

Ak napríklad v telefóne vyhľadáte taxi službu, ponúkne vám príslušnú nainštalovanú aplikáciu. Cieľom je "rozložiť" aplikácie do systému a uľahčiť k nim prístup.

Umelá inteligencia bude sledovať aj používateľské nastavovanie jasu obrazovky, aby tak v rôznych situáciách automaticky prispôsobila displej.

Google sa tiež snaží zvýšiť súkromie ľudí. S Androidom P preto upravuje prístup aplikácií k súborom, fotoaparátu, navigácii či mikrofónu, keď sú v nečinné v pozadí. Chce tak obmedziť zbieranie informácií o ľuďoch bez toho, aby o tom vedeli.