Vymysleli liek na alkoholovú opicu, ľudí chcú testovať do roka

Hladinu alkoholu v krvi znížila liečba o 45 percent len za štyri hodiny.

10. máj 2018 o 13:37 The Conversation, Yunfeng Lu

Autor je profesor chemického a biomolekulárneho inžinierstva. Text pôvodne vyšiel na webe Conversation.

"Civilizácia začína destiláciou," povedal William Faulkner, spisovateľ a alkoholik. Hoci náš smäd po alkohole siaha až do doby kamennej, nikto zatiaľ nenašiel dobrý spôsob, ako sa vyrovnať s následnou opicou.

Ako profesor chemického inžinierstva a milovník vína, som cítil potrebu nájsť riešenie.

Protilátka na alkohol

Akokoľvek frivolne znie tento projekt, má naozaj vážne dôsledky.

Zo všetkých návštev pohotovosti v Amerike je osem až desať percent spôsobených akútnou otravou alkoholom.

Alkohol je vedúcim rizikovým faktorom predčasného úmrtia a invalidity u ľudí vo veku 15 až 49 rokov a jeho zneužívanie vedie k vážnym zdravotným problémom, vrátane kardiovaskulárneho ochorenia a rakoviny pečene.

Napriek týmto vyčerpávajúcim skutočnostiam sa súčasné liečby na predávkovanie alkoholom vo veľkej miere spoliehajú na vlastné enzýmy tela, ktoré drogu rozkladajú.

Rozhodol som sa navrhnúť protilátku, ktorá by mohla pomôcť ľuďom vychutnať si víno, kokteily či pivo bez opice. Súčasne by tiež vytvorila záchrannú terapiu pre liečbu intoxikácie a obete predávkovania na pohotovostiach. Rozhodol som sa vytvoriť kapsule naplnené prírodnými enzýmami, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v bunkách pečene, a ktoré pomáhajú telu rýchlejšie odbúravať alkohol.

Spolu s profesorom Cheng Ji, expertom na ochorenia pečene z Keckovej medicínskej školy pri univerzite v Južnej Kalifornii a s mojím študentom Duo Xu, sme vyvinuli protilátku a testovali sme ju na myšiach.

Tri prírodné enzýmy

Inšpirovaní prístupom tela k rozkladu alkoholu, sme si vybrali tri prírodné enzýmy, ktoré premieňajú alkohol na neškodné molekuly, ktoré sa potom vylučujú.

Môže to znieť jednoducho, keďže tieto enzýmy nie sú nové, ale zložitejšou časťou bolo nájsť bezpečný a účinný spôsob, ako ich dostať do pečene.

Aby sme enzýmy ochránili, každý z nich sme obalili do škrupinky z materiálov, ktoré americká Správa potravín a liečiv schválila pre použitie v liekoch.

Tieto nanokapsule sme potom vstrekli do žíl opitých myší. Putovali obehovým systémom až sa nakoniec dostali do pečene, kde vstúpili do buniek a slúžili ako mini-reaktory na trávenie alkoholu.

Ukázali sme, že u opitých myší (ktoré zaspia omnoho rýchlejšie ako opití ľudia) liečba znížila hladinu alkoholu v krvi o 45 percent len za štyri hodiny v porovnaní s myšami, ktoré liečbu nedostali.

Zároveň mali extrémne nízke koncentrácie acetaldehydu v krvi - vysoko toxickej zlúčeniny, ktorá je karcinogénna, spôsobuje bolesti hlavy a zvracanie a ktorá sa vytvára pri normálnom metabolizme alkoholu.

Zvieratá, ktorým sme podali liečbu, sa prebudili zo spánku spôsobeného alkoholom rýchlejšie ako ich neliečené náprotivky - to je niečo, čo by ocenili všetci vysokoškolskí študenti.

Štúdie u ľudí

Schopnosť účinne a rýchlo rozkladať alkohol by mala pomôcť pacientom zobudiť sa skôr a zabrániť otravám alkoholom. Mala by tiež chrániť pečeň pred stresom a poškodením súvisiacim s alkoholom.

V súčasnosti dokončujeme testy, aby sme zabezpečili, že nanokapsule sú bezpečné a nespúšťajú neočakávané či nebezpečné vedľajšie účinky.

Ak sa naša liečba u zvierat ukáže ako účinná, mohli by sme začať s klinickými štúdiami u ľudí už o jeden rok.

Tento druh protilátky nezastaví ľudí pred tým, že zájdu pri konzumácii alkoholu príliš ďaleko, ale môže im pomôcť rýchlejšie sa zotaviť. My medzitým plánujeme piť zodpovedne a dúfame, že vy tiež.