Samsung má patent na smartfón, ktorý sa ohne až trikrát

Výrobca smartfónov v návrhu ukazuje fungovanie skladacieho displeja.

7. máj 2018 o 13:43 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Transparentný displej či smartfón s ohybnou obrazovkou, ktorá sa môže ohnúť až na dvoch miestach.

Začiatkom mája získal juhokórejský výrobca smartfónov viacero patentov, ktoré ukazujú, ako by mohol fungovať budúci skladací telefón.

Na prvý pohľad by sa skladací smartfón od dnešného ničím nelíšil, ale len do momentu, kým by ste ho nezložili ako peňaženku.

Návrh Samsungu ráta s horizontálnym využitím smarfónu, pričom by sa skladal naprieč displejom.

V prípade jedného ohybu by sa skladal v polovici, v prípade viacerých by sa ohýbal v tretinách.

Po ohnutí by sa obrazovka rozdelila, pričom funkcie by si mohol vybrať používateľ. Aplikácie by bežali v režime rozdelenej obrazovke, kde jednu časť by zaberala jedna, druhú časť obrazovky iná aplikácia. Takisto by však celý displej mohla zabrať jedna aplikácia.

Zloženie displeju by zachytil senzor ohýbania. V určitom uhle ohnutia by zas iný senzor zaistil vypnutie displeju.

Smartfón s dvomi ohýbacími bodmi by podľa návrhu vyzeral dlhší, než býva bežný telefón. Aj takýto trojitý skladací telefón by po zložení vyzeral ako peňaženka.

Tri ohnutia by však zaistili celkom nové funkcie. Stačilo by, napríklad, otvoriť jeden ohyb a používateľ by si mohol skontrolovať pripomienky či správy. Spodný ohyb by prípadne mohol použiť ako podstavec pre zvyšné dve tretiny.

Senzory v telefóne by zachytili spôsoby ohnutia a podľa toho by sa prispôsobili.

Ako upozorňuje web Business Insider, získanie patentu neznamená, že Samsung už pripravuje výrobu podobných zariadení.

Celý návrh aj s detailným opisom fungovania si môžete pozrieť na webe Patentového a známkového úradu Spojených štátov amerických (USPTO).