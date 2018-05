NASA v sobotu posiela k Marsu novú sondu. Bude skúmať vnútro palnéty

Misia InSight pomôže odhaliť, ako vznikali kamenné planéty.

4. máj 2018 o 18:34 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Mars dostane doposiaľ najdôkladnejšiu prehliadku od doby, keď sa sformoval pred 4,5 miliardami rokov.

Na kôru, plášť a jadro červenej planéty ale aj jej marsotrasenia sa pozrie sonda InSight v najnovšej misii Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA).

Sonda by k Marsu mala odštartovať na rakete Atlas V v sobotu o 13:05 nášho času, keď sa na kalifornskej leteckej základni Vanderberg otvorí jej prvá príležitosť na štart.

Ak sa štart v sobotu nevydarí, raketa bude mať vhodné podmienky na let až do 8. júna 2018. Cesta k Marsu bude sonde trvať približne šesť mesiacov a prejde počas nej 485 miliónov kilometrov.

Prehľad misie Insight

Sonda InSight sa ba na Mars mala dostať 26. novembra 2018. Pracovať začne už minútu po pristáti.

Sonda InSight Štartovacie obdobie : 5. máj 2018 až 8. jún 2018

: 5. máj 2018 až 8. jún 2018 Miesto štartu : Letecká základňa Vanderberg v Kalifornii

: Letecká základňa Vanderberg v Kalifornii Pristátie na Marse: 26. novembra 2018

26. novembra 2018 Miesto pristátia : planina Elysium Planitia na severnej pologuli pri rovníku Marsu

: planina Elysium Planitia na severnej pologuli pri rovníku Marsu Trvanie misie: jeden marťanský rok - približne dva pozemské roky (728 dní)

Prieskum, ktorý bude sonda robiť na povrchu Marsu, prirovnávajú vedci z NASA k sledovaniu životných funkcií u ľudí. Sonda preskúma pulz planéty - teda seizmologickú aktivitu a zmeria jej vnútornú teplotu.

Misia má dva hlavné vedecké ciele. Prvým je pochopiť, ako v slnečnej sústave vznikali kamenné planéty - Merkúr, Venuša, Zem a Mars.

Druhým je zmerať jej seizmologickú aktivitu.

"Bol som pri viacerých štartoch rakiet, ale je to úplne iný pocit, keď v špičke rakety čaká na vypustenie do atmosféry niečo, na čom ste roky pracovali," hovorí v tlačovej správe hlavný výskumník misie InSight Bruce Banerdt z Laboratória prúdového pohonu NASA.

"No nech je štartovací deň akokoľvek vzrušujúci, je to len prvý krok na ceste, ktorá nám povie nielen to, prečo a ako sa Mars sformoval, ale aj to, ako planéty všeobecne získavajú svoj tvar."

Vedecké nástroje misie InSight

Mars si na štúdium vzniku planét vybrali preto, že nie je príliš malý ani príliš veľký. Znamená to, že si uchoval záznam o svojom formovaní. Pre vedcov tak bude slúžiť ako laboratórium evolúcie kamenných planét.

Vedci tiež vedia, že Mars ma slabú geologickú aktivitu. Lander InSight má určiť jej presné hodnoty aj to, odkiaľ prichádza.

Pomôže mu k tomu vedecký nástroj SEIS. V princípe sa podobá na seizmometre, ktorými sa meria pohyb Zeme spôsobený seizmickými vlnami, napríklad zemetrasením.

Nástroj bude merať vibrácie spôsobené vnútornou aktivitou Marsu, čím objasní vlastnosti kôry, plášťa a jadra planéty.

Teplotu Marsu bude merať tepelná sonda HP³. Zavŕta sa takmer päť metrov do povrchu, najhlbšie ako sa doposiaľ dostal akýkoľvek nástroj na Marse. Sonda bude merať teplo vychádzajúce z vnútra planéty a poodhalí, čo je zdrojom tohto tepla.

Posledný nástroj RISE bude testovať marsovské reflexy. V skutočnosti odhalí, ako veľmi kmitá severný pól Marsu počas jeho obiehania okolo Slnka. Tieto pozorovania ukážu, aké veľké je železité jadro Marsu, či je tekuté a aké iné prvky ešte obsahuje.

Nezávisle od sondy InSight sa k Marsu dostanú v rámci misie aj miniatúrne satelity CubeSat. Pôjde o prvú misiu malých satelitov k inej planéte. Na CubeSatoch budú vedci testovať nové komunikačné zariadenia.