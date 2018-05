PlayStation Plus v máji: Legendárny Rayman a triler s Ellen Page

Majitelia PS3 dostanú pirátske RPG od tvorcov legendárneho Gothicu.

4. máj 2018 o 8:46 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Už koncom mája sa na konzolu PlayStation 4 dostane hra Detroit: Become Human. Ak sa neviete dočkať najnovšieho titulu francúzskeho štúdia Quantic Dream, čakanie vám môže skrátiť májová ponuka PlayStation Plus.

Predplatitelia služby si od 1. mája môžu stiahnuť poslednú hru štúdia, Beyond: Two Souls. Ak však filmové rozprávanie nie je pre vás, skúste fantastickú plošinovku či pirátske dobrodružstvo.

video //www.youtube.com/embed/QfLLXfYHS7Y

Rayman: Legends

Prečo hrať: Ak sa vám nostalgicky cnie za dvojrozmernými plošinovkami ako Jazz Jackrabbit či Claw, s posledným dielom legendárneho Raymana neurobíte krok vedľa.

Hra má desiatky rozmanitých a bláznivých úrovní rozdelených v niekoľkých svetoch. Každý svet má vlastný štýl, hudbu, prináša nové herné mechanizmy. Vydáte sa do začarovaného lesa, prepadajúcej sa púšte, mexickej kuchyne, hlboko do mora.

Hlavným dizajnérom je Michel Ancel, ktorý Raymana stvoril a stál aj za predošlým dielom s podtitulom Origins.

Ancel sa v minulosti blysol jedinečnou adaptáciou filmového King Konga či kultovou hrou Beyond Good & Evil. Hráčom poslednej menovanej zrejme neunikne meno Christophe Héral, ktorý aj najnovšieho Raymana rozozvučal svojskou hudbou.

video //www.youtube.com/embed/MtEoS0MaNyA

Beyond: Two Souls

Prečo hrať: Francúzske štúdio Quantic Dream je známe filmovými hrami a spoluprácou so známymi menami. Ich posledná hra Beyond: Two Souls nie je výnimka.

Predstaví herečku Ellen Page v úlohe Jodie Holmesovej, ktorú odmalička sprevádza tajomná bytosť. Kvôli nej prežíva všetky ťažkosti človeka, ktorého okolie odsudzuje a nevie pochopiť.

Na druhej strane jej zvláštne spojenie dáva nadprirodzené schopnosti. Pod kontrolu dostanete obe stránky Jodie a budete s ňou počas niekoľkých rokov jej života.

Okrem Ellen Page sa v hre objaví aj ďalšie zvučné herecké meno, Willem Dafoe si zahral vedca Nathana Dawkinsa.

Pirátska RPG od tvorcov Gothicu

Hier s pirátmi nikdy nie je dosť. A keďže za Risen 3: Titan Lords stojí štúdio Piranha Bytes, tvorcovia legendárneho Gothicu, čakajte slušný príbeh, obrovský svet na objavovanie a rozmanitý vývoj postavy.

Ak sa vám páčil film Rampage s Dwaynom Johnsonom a máte chuť vyskúšať si niečo podobné v hernej podobe, stiahnite si Eat Them. Hra je duchovným nasledovníkom rovnomennej hry, ktorou sa inšpiroval film.

Majiteľov PS Vita môže potešiť fyzikálna logická hra Furmins a svojská hra King Oddball, v ktorej metáte jazykom veľké kamene a ničíte svet.