Heslá mali na kalendári, ktorý vyhodili. Ako Slováci pristupujú k bezpečnosti

Takmer pätina ľudí nepoužíva žiadne heslo na ochranu počítača či tabletu.

4. máj 2018 o 8:45 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Kľúče umožňujú prístup do vášho bytu rovnako, ako meno a heslo umožňuje prístup do virtuálneho sveta. No kým kľúče od bytu by sme nenechali visieť s adresou na verejnosti, s heslami už takto obozretne nenarábame.

Na prácu potrebujeme viac hesiel ako na osobné záležitosti. Vyše pätina ľudí používa na ochranu pracovných zariadení päť a viac hesiel. No čím viac hesiel máme, tým viac ich zabúdame.

Zistenia vyplývajú z prieskumu Heslá v práci, ktorý pre spoločnosť ALEF vykonala agentúra AKO na vzorke tisíc ľudí medzi 21. až 26. februárom 2018.

Heslá na kalendári, ktorý vyhodili

Prieskum ukázal, že štyria z desiatich zamestnancov už zabudli svoje heslo. Pätina ľudí pritom v práci aj v súkromí používa iba jedno heslo.

Necelá pätina ľudí nepoužíva žiadne heslo na ochranu osobných počítačov, tabletov, či iných zariadení.

"Veľká časť zamestnancov používa svoje heslá rizikovo. Z toho dôvodu firmy potrebujú riešiť svoju ochranu," upozornil na tlačovej besede produktový expert spoločnosti ALEF Ondrej Kis.

Kis doplnil vlastnú skúsenosť z jednej firmy, kde si účtovníčky písali heslá na kalendár. Do kancelárie, kde pracovali, však mali prístup len ony. Keď v novom roku prišiel späť, uvidel nový kalendár s prepísanými heslami. Starý kalendár vyhodili.

Takmer desatina ľudí sa nechráni žiadnym heslom. Ide hlavne o starších ľudí nad 50 rokov.

Veľký počet hesiel zvláda používať len málo ľudí. Desať a viac hesiel podľa prieskumu používa v osobnom živote približne sedem percent ľudí, v pracovnom živote to vychádza na viac ako trinásť percent ľudí. Najčastejšie ide o ľudí do 49 rokov.

Paradox firemnej bezpečnosti

Čím viac hesiel ľudia musia používať, tým väčšia je pravdepodobnosť, že ich zabudnú alebo stratia.

Zaznamenávanie hesiel 62 percent si ich pamätá

11,3 percenta používa diár

9,4 percenta nevie, nepovie

7,2 percenta na papierik

4,3 percenta do mobilu

3,8 percenta do počítača

1,5 percenta do aplikácie

0,5 percenta lepí na počítač Zdroj: Priesku AKO pre ALEF

Polovica opýtaných s piatimi heslami uviedla, že už raz zabudla heslá. Tri štvrtiny respondentov, ktorí uviedli, že používajú desať a viac hesiel, ich minimálne raz zabudli.

Kis doplnil, že paradoxne za zabúdanie nemôžu zamestnanci, ale samotné firmy a zle nastavená bezpečnostná politika.

"Ak nútite zamestnancov meniť si heslo každý týždeň, môže to viesť k tomu, že si budú heslá zaznamenávať na nebezpečných miestach, že heslá zabudnú alebo sa budú snažiť si ich vyberať čo najjednoduchšie."

Riziko sa podľa spoločnosti znižuje, pokiaľ má zmenu hesiel sama pod kontrolou, napríklad vhodným softvérom.

Tretina si heslá zapisuje

Väčšina ľudí, viac ako šesťdesiat percent opýtaných, si svoje heslo alebo heslá iba zapamätá.

Viac ako 28 percent ľudí si heslá zapisuje, pričom najviac používajú diár, samostatný papierik alebo telefón. Do mobilu si ho pritom ukladajú aj ako kontakt.

"Nerátali sme s tým, aké množstvo ľudí sa správa rizikovo pri zaznamenávaní hesiel. Tých, čo používajú papier a pero, teda notes a papieriky, je 18,5 percenta," upozornil Václav Hrích, výkonný riaditeľ agentúry AKO.

"Keď pôjdeme do obchodného centra, každý piaty človek má pri sebe prístup k dôležitým dátam. To je desivé číslo," doplnil Hřích.

Pol percenta ľudí si heslo lepí na počítač. Viac ako pätina ľudí si zmenila heslo pred mesiacom, viac ako 18 percentám sa mení heslo automaticky.