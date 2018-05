Mladý Slovák vymyslel aplikáciu pre medicínu. Teraz ju používajú v 150 krajinách

Prepojil ľudské telo s technológiami.

Spolu s kamarátom Milošom Svrčekom na internáte vyvinuli aplikáciu Human Anatomy VR. Človeka rozobrali na „súčiastky“ a aplikácia uchvátila desaťtisíce používateľov v takmer 150 krajinách. Tomáš Brngál je mladý chalan, ktorý je dôkazom toho, že na americký sen si môže siahnuť aj Slovák. Stačí znalosť technológií. Tomáš Brngál je súčasťou kampane Telekomu #nicniejenemozne, kde inšpirujú mladých ľudí uskutočňovať svoje sny.

Ako to všetko začalo?

Môj otec študoval mikroelektroniku, takže som už od detstva mal k technológiám blízko, no nebol som typ, čo by sedel za hrami a len sa zabával. Od detstva som bol veľmi zvedavý. Bavilo ma študovať encyklopédie a atlasy. Veľa som čítal o svete okolo nás aj o technológiách, vesmíre. Bavilo ma skúmať svet okolo nás. Keď som bol malý, sníval som o kariére letca na stíhačke. Bol to taký ten detský sen, ktorý sa zrodil na Leteckých dňoch.

Fascinovali ma vynálezy, možnosti vývoja a samozrejme aj ľudské telo. Technológie som vnímal ako niečo, čo nám dokáže pomáhať, ešte viac otvárať oči ako bežné knihy. Zažil som prvé mobily, veľké počítače a udivovali ma ich možnosti.

Bola fascinácia ľudským telom aj za rozhodnutím študovať medicínu?

Iba čiastočne. Môj dedko bol lekár na ORL a tak mi často rozprával o medicíne a ja som so zatajeným dychom počúval. Bol úžasne láskavým a dobrým lekárom a mňa vtedy nadchla možnosť dokázať pomôcť druhým. Videl som obrovskú pridanú hodnotu niekomu zachrániť život. A keď sa po gymnáziu skombinoval záujem o ľudské telo a snaha pomáhať, rozhodnutie bolo na svete.

Paradoxne už počas školy sme zachránili starú mamu mojej priateľky. Nebilo jej srdce, nedýchala, začali sme s oživovaním a ešte pred príchodom sanitky sa ju podarilo priviesť k životu. Zachrániť niekomu život je asi najväčší zázrak na svete.

Kedy si prišiel na to, že virtuálna medicína môže zmeniť systém vzdelávania medikov?

Keď som si prvý raz vyskúšal virtuálnu realitu na Filozofickej fakulte UK, bol som neskutočne ohromený jej možnosťami. Asi tak ako v detstve tajomstvami a možnosťami medicíny. Predstavoval som si, ako technológia môže zlepšiť medikom prácu, štúdium aj život posunúť niekam ďalej. Okamžite som chcel technológiu využiť ako je nástroj na vylepšenie vzdelávania. Preto som oslovil kamaráta Miloša Svrčeka, ukázal mu, ako sa medici učia a myšlienka o virtuálnom ľudskom tele nadchla aj jeho. Začali sme tvoriť náš prvý virtuálny model ľudského tela. Nemali sme kancelárie iba svoje Oculus Rift a počítače. Tie, čo sme dostali od rodičov, alebo sme si hardvér dokúpili za peniaze z brigád. Tak sme začali robiť prvé demo.

Ako si štúdium dokázal skĺbiť s vývojom úspešnej aplikácie?

Hlavne bolo potrebné aj niečo obetovať. Nedôležité veci. Televíziu, diskotéky, eliminovať požierače času. Skončil som v škole, alebo v nemocnici a išiel za Milošom na internát, kde sme vymýšľali nové funkcie a inovácie. Pokiaľ Miloš programoval a nepotreboval ma pri tom, tak som si zatiaľ študoval veci do školy a tak sme napredovali aj v štúdiu aj v aplikácii.

Čo dvoch mladých chalanov hnalo dopredu, prinútilo obetovať zábavu a tvoriť vlastný projekt? Bola to hneď vízia celosvetového úspechu?

Ani náhodou. Bola to čistá vášeň a túžba niečo skvelé vytvoriť. Chceli sme si to vyskúšať, aké to bude, ako sa to podarí, aká bude odozva. Samozrejme, po prvých úspechoch sme pochopili, že ak chceme získať investorov, musíme tomu dať aj biznisový rozmer, že to bude cool, no projekt musí byť zároveň finančne udržateľný. Žiadny investor nedáva peniaze len na spotrebu.

To nebolo hneď na začiatku. Začali sme v roku 2014 a firmu s našim investorom Svet Zdravia sme založili o dva roky neskôr. Až potom sme mali financie aj na ďalších ľudí. No už na začiatku sme si uvedomili, že nechceme ľudí, ktorí sem prídu robiť iba za peniaze. Chceme, aby to ľudí bavilo, fascinovalo a mali víziu. Chcem takých, ako sme my.

Ako tvoji rodičia reagovali, keď si im predstavil nápad rozbehnúť popri štúdiu svoj nový projekt? Nemali obavy, že nezvládneš školu, alebo že sa venuješ neperspektívnym veciam?

Ani najmenej. Mám super rodičov a ďakujem im za výchovu. Odmalička zdôrazňovali, že som strojcom svojho šťastia a učili ma k zodpovednosti. Hovorili, že ak sa budem snažiť a budem tvrdo pracovať, môžem dokázať, čo si zaumienim. Nechali rozhodnutia na mňa. Aj pri štúdiu už videli, že som zodpovedný a povinnosti si plním. Nebol som typ, čo by teraz kašľal na štúdium, alebo tvrdil, že školu nepotrebuje. Vedeli, že som zodpovedný a tak mi verili. Sám so si uvedomil, že zanedbávať školu nebola cesta. Základ bolo splniť si povinnosti a potom sa venovať niečomu produktívnemu.

Dokončil si školu a vytvoril Virtual medicine. Zdalo by sa, že si úspešný vo všetkom, na čo siahneš? Máš nejaký recept na úspech?

Ako najzákladnejšiu vec vidím obklopiť sa skvelým tímom ľudí. Ja sám robím s ľuďmi lepšími ako som ja. Každý z nás má isté schopnosti a vlastnosti. Treba si uvedomiť svoje silné a slabé stránky. Práve tie slabé je potrebné vykryť šikovnými ľuďmi naokolo. Je potrebné mať cieľ, vedieť kam sa chcem dostať, čo môžem urobiť ja a kto iný mi môže pomôcť. Potom je nutné veriť v seba samého. Nikde nie je napísané, že všetko musí vyjsť. Ale ak človek urobí maximum, a hoci to nevyjde, aspoň sa veľa naučil.

Bál si sa, že to nevyjde? Že by ste mohli zlyhať?

Nie, naopak. Myslím si, že zlyhania sa netreba vôbec báť. Veď čo sa naučíme na zlyhaní, spravíme nabudúce inak a lepšie. Tak sa posúvame dopredu. Mne práveže trošku vadí, že napríklad v našom školstve je veľmi trestané zlyhanie, je odsudzované a zaznávané.

Uvediem príklad. Pozvali ma do Izraela. Tam deti odmala nechávajú zlyhať. Deti sú kreatívne, sú objavitelia. My dospelí už vidíme to, čo sa im môže stať, kde je ostrá hrana, ako si môže dieťa ublížiť a začíname ho obmedzovať.

V Izraeli hrany jemne zaoblia, urobia prostredie také, aby eliminovali závažné riziko, ale nechajú deti sa vyhrať aj spadnúť. Majú napríklad materskú školu, kde to skoro vyzeralo ako na vrakovisku, mali tam rozobraté autá, staré predmety, všetko, čo deti môžu skúmať. Nedávajú im bloky, čo môžu a čo nie, preto nezačnú byť obmedzené.

Ani moji rodičia mi nedávali bloky, nechali ma aj popáliť sa. Povedali, že sa im niečo nepáči, že niečo nie je správne a keď nechali zodpovednosť na mne, sám som musel nájsť riešenie. Neraz sa popáliť, ale vďaka tomu napredovať.

Ako sa dnes darí aplikácii?

Dnes máme aplikáciu v 149 krajinách sveta. Stiahnutia máme organické, sme prakticky jediní. Napísala nám doktorka z Univesity of California, vedúca simulačného radiologického centra, ktorá nás našla na internete. Páči sa jej naša práca. Napísali nám z National Health Service z Británie, že sa im aplikácia páči. Dnes sa dokážeme s digitálnym produktom dostať prostredníctvom predaja cez internet do celého sveta.

Netreba budovať sieť, obchodníkov, nič. Stačí to dať online a produkt si zákazníkov nájde. To sa mi extra páči na technologickom svete. My sme dali na predaj aplikáciu v roku 2017 a dnes má desaťtisíce stiahnutí. Zadarmo ponúkame vo virtuálnej realite celú kostru s 2500 štruktúrami. Ak sa užívateľovi aplikácia a funkcie páčia, môže si dokúpiť svaly, cievy a ostatné štruktúry.

Máme však aj verziu pre inštitúcie. Univerzita si zakúpi neobmedzenú licenciu. Dostane hardvér aj softvér a všetci študenti si môžu aplikáciu stiahnuť navyše aj do svojich zariadení. Škola im dá licenciu prakticky na celé telo. Skvelá vec je aj multiplayer, vďaka ktorému môže profesor dávať lekciu anatómie vo virtuálnej realite a študenti vidia presne to, čo vidí profesor. Môžu mať doučovanie, študovať len dvaja, alebo celé krúžky na diaľku.

Znie to skvele, ale je jasné, že máš plnú hlavu nápadov, kam ísť ďalej?

Jasné! Na virtuálnej a rozšírenej realite je skvelé to, že možnosti sú prakticky obmedzené len veľkosťou predstavivosti. My chceme ísť do rozšírenej reality, kde sa lekár pozerá na pacienta, následne si dokáže vyžiadať všetky informácie, vďaka ktorej sa lekár pozerá na pacienta a následne si dokáže napríklad namapovať na jeho telo CT alebo MRI scany.

Predstavujem si asistenta operatéra, ktorý mu dokáže podávať dáta v reálnom čase, ktoré bude potrebovať. Časom možno zúročí aj umelú inteligenciu a v prípade komplikácie dokáže vyhľadať informácie, ako sa postupovalo niekde inde vo svete. To môže okamžite využiť a tým pádom aj zachrániť pacienta. To je taký môj ďaleký cieľ v medicíne, ale je ich ešte veľa.

Aká je dnes tvoja úloha v tíme?

Som CEO, ale veľmi ma teší, že náš tím máme osobnostne aj ľudsky perfektne zložený. Takže sa u nás nikto nemusí hrať na šéfa. Fungujeme na voľnom prístupe. Máme pravidelné porady, ale nie je to tak, že ja si zmyslím a za každú cenu to tak musí byť Tvoríme tímovo a každý, kto je v našom tíme, si dokáže svoj názor obhájiť. Moja úloha má dnes viacero rovín. Je tu poloha, v ktorej reprezentujem firmu navonok a predávam produkt. Komunikujem s investorom a médiami. Produktová úloha je zameraná hlavne na tvorbu stratégie, ktorú tvorím s našim hlavným developerom a vedúcim dizajnérom. Interná úloha je vytvoriť kolegom podmienky, aby sem chodili radi, aby sa tu dobre cítili a radi pracovali. Robím so šikovnými a uvedomelými ľuďmi, ktorých považujem za svojich partnerov.

Čo by si poradil mladým ľuďom, ktorí majú svoje sny, svoje startupy, možno práve dnes sedia na internáte a vášnivo žijú svojím projektom, ako kedysi ty?

Dôležité je snažiť sa spojiť s ľuďmi a investormi, ktorí dávajú aj niečo iné okrem financií. Peniaze sa dajú zohnať z viacerých zdrojov, no ak nájdete investora, ktorý dokáže pomôcť aj s inými znalosťami, je to nenahraditeľné. Napríklad pre nás bol Svet Zdravia viac ako finančná injekcia. Zabezpečuje nám aj právne, daňové a účtovné záležitosti, takže sa môžeme plne sústrediť na nás vývoj. Dostali sme možnosť získať CT a MRI skeny, ktoré používame na spresňovanie 3D modelov, všetko v milimetrových rezoch. A to je pre samotnú firmu a jej vývoj minimálne rovnako dôležité ako finančná investícia.

