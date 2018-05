Tri roky boli bez dažďa. K juhu Afriky navrhli dotiahnuť ľadovec

S plánom prišiel muž, ktorý viedol práce na odtiahnutí vraku lode Concordia.

2. máj 2018

Kapské mesto sužujú obrovské trojročné suchá. Riešením by mohla byť ľadová kryha z Antarktídy.(Zdroj: FOTOLIA)

BRATISLAVA. Kapské mesto a priľahlé oblasti Juhoafrickej republiky už viac ako tri roky sužujú obrovské suchá, pre ktoré museli tamojší obyvatelia obmedziť sprchovanie sa či opätovne využívať vodu z toaliet a záhrad.

Teraz sa ponúka netradičné riešenie závažnej situácie, ktoré zahŕňa privlečenie obrovskej ľadovej kryhy k brehom juhoafrickej krajiny.

S nápadom prišiel Nick Sloane, ktorý sa preslávil operáciou na vyzdvihnutie stroskotanej lode Costa Concordia.

Pomôže morský prúd

"Chceme ukázať, že ak sa kríza s vodou nedá vyriešiť inak, máme nápad, s akým nikto ešte neprišiel," hovorí pre agentúru Reuters Sloane.

Sloane navrhol, že jeho tím by plávajúcu ľadovú kryhu obalil do materiálu, ktorý by zabránil topeniu a obmedzil vyparovanie.

Veľké tankery by kryhu pritiahli k Benguelskému prúdu, na ktorom by sa následne priplavila k brehom Juhoafrickej republiky. Podľa CNN by cesta trvala tri mesiace.

Benguelský prúd je studený morský prúd v južnej časti Atlantického oceánu, ktorý prúdi smerom na sever a obmýva západné pobrežie kontinentu.

Nakoniec by z kryhy frézou získavali kašovitú zmes ľadu. Postupne by ľadovec nadobudol tvar taniera, čo by urýchlilo topenie.

Milióny litrov vody

Kapské mesto má s predmestiami a odľahlejšími časťami takmer štyri milióny obyvateľov. Tamojšie úrady čoraz viac obmedzujú množstvo pridelenej vody na hlavu.

Mestu napriek tomu hrozí, že už čoskoro bude úplne na suchu.

Odsoľovanie morskej vody je časovo a finančne náročné.

Voda z ľadovej kryhy by nepotrebovala náročné čistiace procesy.

Sloane odhadol, že kryha s hmotnosťou sedemdesiattisíc ton by poskytla 150 miliónov litrov vody denne počas jedného roka. Pokryla by tak približne tridsať percent spotreby mesta.

Koncom mája chce Sloane projekt za 130 miliónov amerických dolárov navrhnúť mestu a investorom.