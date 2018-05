Gmail po rokoch zmenil dizajn, pozrite si prehľad noviniek

Nový vzhľad a funkcionalita zjednodušujú prácu a šetria klikanie.

30. apr 2018 o 15:30 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Uprataný vzhľad, rýchlejšia práca s poštou, priamejší prístup k prílohám, väčšia kontrola nad poslanou správou. Google po mnohých rokoch rovnakého vzhľadu svojej e-mailovej služby pripravil zmeny.

V uplynulých dňoch začal pre používateľov Gmailu sprístupňovať nielen nový dizajn, ale aj funkcie.

Ako zapnúť nový Gmail

Nové funkcie bude Google používateľom sprístupňovať postupne. Ak ste nedostali priamu pozvánku, pre každý prípad sa dá jednoducho overiť, či si nový Gmail nemôžete vyskúšať aj vy.

Prihláste sa do služby a kliknite na ikonu ozubeného kolieska vpravo hore. Ak sa vám v ponuke zobrazila položka "Vyskúšajte nový Gmail", potvrďte ju. Gmail sa automaticky prenastaví na nový dizajn.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



V Gmaili kliknite na ikonu ozubeného kolieska a v ponuke vyberte položku Vyskúšajte nový Gmail. (zdroj: sme.sk)

Ušetrí vám klikanie

Hneď po prvom načítaní sa vás Gmail opýta, aký spôsob zobrazenia preferujete. Toto nastavenie si môžete hocikedy zmeniť kliknutím na ikonu ozubeného kolieska vpravo hore. Z ponuky potom vyberte položku "Hustota zobrazenia".

Kompaktné zobrazenie zhustí výber správ. Vzhľadom sa najviac podobá pôvodnému dizajnu, no zachováva si všetky najnovšie funkcie. Normálne zobrazenie o niečo viac zväčší medzery medzi jednotlivými e-mailami.

Predvolené zobrazenie predstavuje novinku. Umožní vám využiť aj jednu z nových funkcií služby, ktorá vám uľahčí preklikávanie sa správami s prílohou. Ak dostanete e-mail napríklad s fotografiou alebo textom, namiesto ikonky spony na konci riadku vám postačí kliknúť na súbor, ktorý sa okamžite zobrazí.

Úspora pri klikaní však nekončí len tu. Ak prejdete kurzorom nad správu, v pravej časti sa zobrazia štyri nové ikonky - Archivovať, Odstrániť, Označiť ako neprečítané a Odložiť. Kliknutím na jednotlivé funkcie vykonáte presne to, čo by ste čakali.

Archivovať presunie správu do priečinka Všetky správy, čím sa v hlavnom priečinku Doručené správy uvoľní viac miesta. Ak na túto správu niekto odpovie, opäť sa ukáže v Doručených správach. Odstrániť správu zmaže, Označiť ako neprečítané správu vysvieti, ako keby ste ju opäť dostali.

Prečítajte si tiež: Bezpečný mail neexistuje, ale pomôžeme vám chrániť sa (tipy a triky)

Novinku predstavuje Odložiť. Funkcia skryje vybratý e-mail do času, ktorý si zvolíte. Gmail vám ho potom v danom čase opäť zobrazí s oranžovým nápisom ako pripomienku. Užitočné napríklad vtedy, ak sa správe nemôžete hneď venovať, ale nechcete na ňu zabudnúť.

Týmto spôsobom bude Gmail aj upozorňovať na maily, ktoré ste dlho nechali bez povšimnutia.

Umiestnenie funkcií v riadku so správou znamená, že už nemusíte klikať na štvorček vedľa mena odosielateľa, prípadne otvoriť e-mail, aby ste mohli správu zmazať či archivovať ju. Samozrejme, táto možnosť tu stále je, novinka vám však ušetrí preklikanie k týmto funkciám.

Vysúvacie panely

Ďalšou výraznou vizuálnou novinkou je panel so službami Kalendár, Keep a Úlohy pri pravej strane obrazovky. Do panelu si môžete pridať aj ďalšie služby prostredníctvom ikony +. Po kliknutí na jednotlivé služby sa otvorí vysúvací panel, ktorý vám v prehľadnej podobe ukáže napríklad váš denný program či úlohy.

Vývojári sa pokúšajú Gmail rozšíriť o ďalšie služby, takže už nemusíte viac chodiť do iných aplikácií, či sa preklikávať cez záložky v internetovom prehliadači.

Ľavý panel s jednotlivými priečinkami po novom tiež môžete zasunúť do ľavej strany obrazovky, čím získate väčší priestor napríklad na menších obrazovkách malých notebookov.

Pravý panel s kalendárom, poznámkami a úlohami je novinkou. (zdroj: sme.sk)

Mail, ktorý sa zničí

Google myslel aj na bezpečnosť a oveľa viac zvýrazňuje správy s potenciálne nebezpečným obsahom. V prípade spamu sa pod adresou odosielateľa zobrazí veľké šedé varovné pole, v prípade pokusov o vymáhanie osobných údajov červené pole.

Prečítajte si tiež: E-mail môžete poslať aj v kópiách. Viete, ako sa používajú?

Nový Dôverný mód navyše dá používateľom oveľa väčšiu kontrolu nad odoslaným mailom. Odosielateľ sa môže rozhodnúť, či dovolí príjemcovi preposlať ďalej správu, stiahnuť si ju, či vytlačiť. Dokonca môže nastaviť aj časový limit, po ktorom sa správa zničí, či rovno zrušiť prístup k správe.

Mód zahŕňa aj dvojstupňovú autentifikáciu. Odosielateľ môže od príjemcu žiadať potvrdenie, že je to on prostredníctvom hesla, ktoré dostane cez textovú správu.

Dôverný mód však ešte nie je dostupný, služba ho dostane neskôr.