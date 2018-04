Pomáhala nájsť Richarda III.: Bolo to ako prípad 500 rokov nezvestnej osoby

Kostry sa nesmieme dotknúť ani na ňu dýchať, mohla by sa kontaminovať našou DNA, vysvetľuje pre SME genetička Turi Kingová.

27. apr 2018 o 18:15 Renáta Zelná

Odložený prípad, ktorého vyriešenie trvalo 500 rokov. Tak sa dá opísať hľadanie pozostatkov anglického kráľa Richarda III. Pri vykopávkach a určovaní identity jeho pozostatkov sa zúčastnila aj britsko-kanadská genetička Turi Kingová, ktorá prednášala v Bratislave na podujatí Týždeň DNA vďaka Brittish Council.

V rozhovore pre SME prezradila, že vzdialene sú s Richardom III. spriaznení aj poslední kandidáti na amerického prezidenta, známy britský herec a do istej miery takmer každý na svete.

Ako sa z genetičky stane detektívka?

Anglický kráľ Richard III. Turi Kingová zisťovala aj to ako vlastne vyzeral. Všetky je portréty totiž vznikli až po jeho smrti. (zdroj: Society of Antiquaries, London)

„Mám celkom nezvyčajné vzdelanie. V skutočnosti som začínala s archeológiou a antropológiou v Cambridgei. Na jednej prednáške som počula o prípade Romanovcov – rodine, ktorú zabili pri boľševickej revolúcii. Ich pozostatky našli na začiatku 90. rokov v Jekaterinburgu a pri ich identifikácii použili aj analýzu DNA.

Strašne ma to vtedy zaujalo a povedala som si, že sa musím naučiť genetiku. Šla som teda na univerzitu v Leicesteri, kde vyvinuli DNA daktyloskopiu. V roku 2011 ma kolega z archeológie prizval do projektu hľadania pozostatkov kráľa Richarda III. Vtedy mi hovoril: ‚Neboj sa, nikdy ho nenájdeme, zaberie ti to len polovicu pracovného dňa‘.“

A zabralo to len polovicu pracovného dňa?

"Nakoniec nie. Od roku 2011 na projekte ostatkov Richarda III. pracujem v kuse. Začínala som tým, že som zabezpečovala pri vykopávkach takzvané čisté prostredie."

Ako ste začali hľadať kráľa Richarda III.?

"Museli sme najprv rozmýšľať, čo všetko vieme o Richardovi. Bolo to vlastne ako prípad hľadania 500 rokov nezvestnej osoby.