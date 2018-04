Potkan hnedý nie je krysa, zabiť ho môže stres

Krysy na Slovensku žili stovky rokov, dnes by sme ich tu hľadali márne. Vytlačili ich práve potkany hnedé, ktoré do Európy privandrovali načierno.

25. apr 2018 o 12:50 Nina Sobotovičová

Len málo zvierat vyvoláva medzi ľuďmi také rozporuplné reakcie ako potkan. Jedni sa pohľadom na robustného hlodavca kochajú, pretože im pripadá rozkošný. No potkany majú zrejme viac odporcov, ktorí sa ich štítia a vidia v nich iba potvory prenášajúce choroby.

Tieto milované aj zatracované stvorenia sa pritom až nápadne podobajú ľuďom. Pravdaže, nie vzhľadom. No aj ony sa dokážu učiť, sú predvídavé a na pomery zvieracej ríše im to veľmi dobre myslí. A teraz pozor – potkany dokonca prežívajú aj stres, ktorý je neraz príčinou toho, že uhynú.

Líšia sa od krysy?

Neraz si ich zamieňame s krysou – teda potkanom tmavým.

Potkan hnedý je zvyčajne robustnejší ako krysa a má aj dlhšiu srsť. Oproti svojej príbuznej má menšie ušká i oči a jeho šupinatý chvost je v porovnaní s telom kratší. Kožúšok má sivohnedý až hnedý, presne podľa svojho druhového mena.

Krysa má zasa väčšie oči, ale aj špicatejší noštek, chvost dlhší ako telo a srsť sfarbenú dočierna. Obľubuje skôr suchšie miesta, zato potkan hnedý si voľká vo vlhkom prostredí. Páči sa mu v stokách, mestskej kanalizácii či blízko hnojiska. Nech je kdekoľvek, vždy sa zdržiava v blízkosti človeka.

Krysy na našom území žili stovky rokov, no dnes by sme ich na Slovensku hľadali márne. Úplne ich vytlačili práve potkany hnedé, ktoré do Európy privandrovali takpovediac načierno. Doplavili sa k nám nákladnými loďami ako nepozvaní pasažieri. Pôvodným domovom potkanov hnedých sú pritom močiare v severovýchodnej Ázii.

Keďže sú s krysou príbuzní a majú množstvo podobných návykov, v prírode si od začiatku konkurovali. Víťazom sa stal ten silnejší a agresívnejší – teda potkan hnedý, ktorý krysu z mnohých oblastí úplne vytlačil.

Ulovia aj králika?

Za potravou sa zvyčajne vyberajú až na súmraku. Potkany sú totiž nočné živočíchy, spolu s východom slnka prestávajú byť čulé. V noci sú, naopak, veľmi aktívne.

Pri pohľade na ich jedálny lístok sa zdá, že tieto zvieratá zožerú azda všetko. Pochutia si na obilninách, ktoré vyžierajú na poliach alebo pytliačia priamo v sýpkach u nešťastných poľnohospodárov. Nevyhýbajú sa ani mäsitej potrave, žerú napríklad menšie hlodavce. Veľký hlad ich však motivuje k objemnejším úlovkom – trúfnu si aj na sliepku či králika.

Môže ich zabiť stres?

Pri zmienke o potkanovi vieme takmer všetci povedať, že je to hlodavec, ktorý môže prenášať napríklad salmonelózu, v minulosti šíril dokonca aj smrteľný mor a choleru. No oveľa menej známym faktom je, že potkany sú náchylné k stresu. Rovnako ako ľudia. My sa cítime ohrození a pod tlakom, keď nestíhame termíny v práci alebo máme priveľa povinností.

Potkan má stres, keď vstúpi na cudzie územie – teritórium iného potkana. Hlodavec, ktorý je na tomto mieste doma, začne krúžiť okolo votrelca, naježí pri tom srsť a hrozivo škrípe zubami.

Potkan, ktorý zablúdil, sa týmto prejavom domáceho pána nechá úplne vykoľajiť. Nesnaží sa ujsť, ani brániť, iba stojí ako obarený a sťažka dýcha. Táto zvláštna scénka končí vždy rovnako – smrťou votrelca, ktorého zabije strach a stres.

Pätnásť mláďat v jednom vrhu?

Potkany dokážu plodiť potomstvo už v treťom mesiaci života. Ich párenie nesprevádzajú žiadne „svadobné“ rituály ako v prípade iných zvierat. Tieto hlodavce idú priamo na vec. Medzi samcom a samičkou sa však nevytvorí žiadne puto, po spárení sa ich cesty rozdelia.

Mláďatá prichádzajú na svet tri týždne po oplodnení. V jednom vrhu ich môže byť šesť až desať, no výnimkou nie ani pätnásť malých potkanov, ktoré sa narodia naraz. Mama ich kojí asi tri týždne.

V dobrých podmienkach môže mať samička aj štyri vrhy do roka, takže sama dokáže založiť celú kolóniu potkanov.

Zdomácnené potkany – často využívané na laboratórne účely, sa môžu dožiť aj štyroch rokov. Vo voľnej prírode sa často nedožijú ani jedného roka.