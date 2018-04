Ako zvýšiť šancu, že uchádzač o zamestnanie pošle životopis?

Každá firma sa snaží pracovné miesta obsadiť čo najlepšími a najkvalifikovanejšími zamestnancami. Problémom, s ktorým sa mnoho firiem v poslednej dobe stretáva, je nedostatočné množstvo uchádzačov o prácu.

24. apr 2018 o 17:02 MINDWORX

video //www.sme.sk/vp/36644/

Je nevyhnutné, aby firmy investovali tisíce eur do reklamy a zlepšenia svojej reputácie alebo existuje aj jednoduchšie a menej nákladné riešenie?

Experti na behaviorálnu ekonómiu z konzultačnej spoločnosti MINDWORX sa to v spolupráci s pracovným portálom Job Angels rozhodli otestovať.

Na základe poznatkov z behaviorálnych vied a psychológie navrhli niekoľko jednoduchých zmien, ktoré zohľadňujú to ako sa ľudia skutočne rozhodujú a čo ovplyvňuje ich správanie.

Jednoduché, ale prekvapujúco efektívne zmeny

Dve zmeny aplikovali priamo na stránku a tie ukázali sa ako prekvapujúco efektívne.

Prvý nápad bol použiť tzv. sociálne schválenie. To opisuje prirodzenú ľudskú tendenciu riadiť sa správaním ostatných, inak povedané „Ak to robia ostatní, urobím to aj ja“.

Tento princíp sa na prvý pohľad zdá byť nepoužiteľný pri pracovnom portáli. Keď predsa veľké množstvo ľudí pošle životopis, šanca získať prácu každého jedného z nich sa objektívne znižuje.

Aj v tejto situácii sa však ukázalo, že ľudia kopírujú správanie ostatných. Pridanie informácie o tom, koľko ľudí už poslalo životopis zvýšilo šancu, že si ho uchádzač pošle o 87 %.

Druhý nápad bolo otestovať pop-up okno adresované ľuďom, ktorí môžu pochybovať, či spĺňajú všetky požiadavky.

To sa zobrazilo, ak si návštevník stránky požiadavky chvíľu prezeral a potom chcel zo stránky odísť.

Okno uchádzača pobádalo k tomu, aby si poslal životopis aj keď nespĺňa všetky požiadavky.

Pracovalo navyše s konceptom vnímaného úsilia – teda ako náročne človek vníma daný úkon.

Najjednoduchšie je najlepšie

Vo výskumoch sa totiž ukázalo, že skvelým spôsobom ako dosiahnuť zmenu správania je spraviť želané správanie čo najjednoduchším.

V tomto prípade bolo poslanie životopisu už dosť jednoduché a preto sme sa snažili, aby to uchádzač aj vnímal ako jednoduché.

Okno zdôrazňovalo jednoduchosť poslania životopisu vetou: „Sú to len dva kliky, ktoré ťa nič nestoja“.

Pri kombinácii pop-up okna so sociálnym schválením sa podarilo pravdepodobnosť, že uchádzač pošle životopis, zvýšiť až o 113 %.

Nebolo pri tom treba firmu nijak zvlášť propagovať a dokonca ani meniť štruktúru inzerátu. Stačilo umné využitie poznatkov z behaviorálnych vied.