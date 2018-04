Google chystá podcastovú revolúciu na Android telefónoch

Smartfóny s operačným systémom Android 6 a vyššie majú v sebe integrovaný audio prehrávač podcastov.

23. apr 2018 o 16:19 Dávid Tvrdoň

BRATISLAVA. Aplikácie Google a Google Assistant už na Android telefónoch podporujú prehrávanie a sledovanie podcastov.

Podcasty priamo v aplikáciách nájdete na telefónoch s verziou Androidu 6 a vyššou, rovnako aj pri hlasovom asistentovi Google Home.

Informáciu priniesol na svojom blogu Pacific Content. Pre portál to potvrdil Zack Reneau-Wedeen, produktový manažér pre Google Podcasty.

Podcasty v aplikáciách Google a Google Assistant

Reneau-Wedeenov tím má spojiť podcasty so zabehanými aplikáciami Google a Google Assistant. Tie majú na svojich telefónoch milióny používateľov, a preto je výhodnejšie službu len doplniť.

Podcasty na telefónoch a tabletoch Android síce boli súčasťou Google Play Music, no iba vo vybraných krajinách. Slovensko medzi ne nepatrilo.

Ak chcel používateľ Android telefónu počúvať podcasty, musel si na to stiahnuť samostatnú aplikáciu (napríklad Podcast Addict alebo Pocket Casts).

Ako počúvať a odoberať podcasty na Android telefónoch (návod)

Otvorte si aplikáciu Google vyhľadávanie alebo Google Assistant. Vyhľadajte si podcast, ktorý počúvate (napr.: "podcast dobré ráno"). Nájdite výsledok, kde sú zobrazené aj epizódy podcastu (pri slovenských a českých podcastoch môžu byť nižšie vo vyhľadávaní). Zvoľte možnosť "More episodes". Zobrazí sa vám kompletný zoznam epizód, možnosť odoberať ("Subscribe") konkrétny podcast a ponuka ďalších. Aplikácia vám ponúkne aj možnosť pridať skratku na obrazovku. Hore vľavo uvidíte ikonu Podcasts.

Google chce zdvojnásobiť počet poslucháčov podcast na Androidoch

Najväčšou globálnou platformou na podcasty sa pred niekoľkými rokmi stalo Apple a prvenstvo si drží dodnes.

Nedávno sa na druhé miesto zaradila streamovacia služba Spotify. Pritom Spotify patrí z celkového množstva len 5 percent.

Ak však Google naučí ľudí počúvať podcasty priamo v systémových aplikáciách, rýchlo sa môže zaradiť na druhé miesto. Dnes majitelia iPhonov počúvajú podcasty desaťkrát viac než majitelia Androidov.

Zack Reneau-Wedeen má zdvojnásobiť aktuálne čísla poslucháčov podcastov. To by znamenalo, že Google by sa stal najväčšou podcastovou platformou a zrejme by predbehol aj Apple.

Nové možnosti počúvania podľa neho nevyužijú už existujúci poslucháči, pôjde skôr o nových, ktorí podcasty iba objavia.

Riešenie Google zatiaľ nie je ideálne

Google už pripravil návod pre tvorcov podcastov, ako prispôsobiť svoje internetové stránky tak, aby sa ich podcasty zobrazili vo vyhľadávaní v oboch aplikáciách.

Zack Reneau-Wedeen pre Pacific Content tiež povedal, že chcú z podcastov spraviť rovnocenné médium ako text, obrázky alebo video.

Pred Google je však ešte dlhá cesta - vyhľadávanie podcastov v aplikácii nefunguje ideálne, používateľ si nemôže epizódy stiahnuť a počúvať offline, a tiež si nemôže vytvárať zoznamy ako v bežnej podcastovej aplikácii.

Zatiaľ Google urobil prvý krok a uľahčil počúvanie podcastov aj tým, ktorí by si samostatnú aplikáciu možno nikdy nenainštalovali.