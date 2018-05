Test Honor View 10: na vynikajúci smartfón vám stačí 500 eur

Honor vyrobil dostupný prémiový smartfón, ktorý sa vyrovná aj výrazne drahšej konkurencii.

3. máj 2018 o 18:39 Matúš Paculík

Honor View 10 Páči sa nám: výkon, dobrý fotoaparát, cena Nepáči sa nám: nevýrazný dizajn, chýba optická stabilizácia Hodnotenie: 8,9 Cena: 499 eur

Produkt na test poskytla spoločnosť Honor

Páčia sa vám najlepšie smartfóny, ale nechcete utratiť tisíc eur? Ak vám nevadí mierne horší fotoaparát a dizajn, ktorý bol aktuálny naposledy pred rokom, tak môžete mať prémiový smartfón už za 500 eur.

Presne toľko totiž zaplatíte za Honor View 10, čo je mierne odľahčená verzia najlepších smartfónov od Huawei. Všetky majú rovnaký základ, výkon a dobrú softvérovú nadstavbu.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Dizajn, s ktorým sa dá žiť

V dobe, keď tu máme dúhový Huawei P20 Pro a krásne modrú Xperiu XZ2, je nový Honor návratom do minulosti. Pri predchádzajúcom modeli Honor 8 Pro bol v poriadku, dokonca je akceptovateľný aj pri lacnom smartfóne Huawei P smart.

No dnes je klasický sendvič zo skla a kovu nevýrazný a nepomáha mu ani pekná modrá farba. Matná zadná časť ničím nezaujme, veď je tu len logo a dvojica objektívov. Tento smartfón si pokojne schovajte do obalu, svoje okolie o nič neukrátite.

Majiteľov kvalitných káblových slúchadiel poteší prítomnosť analógového výstupu. Pre nabíjanie a komunikáciu výrobca použil moderný USB C konektor, bohužiaľ len s nižšou prenosovou rýchlosťou.

(zdroj: Honor)

Ergonómia používania dizajnom netrpí. Plocha obrazovky zaberá skoro 79 percent tela, vďaka čomu sa dá pohodlne držať v ruke aj pri používaní v režime na šírku. Displej s uhlopriečkou 5,99 palca ale jedným prstom neovládnete, teda určite nie, ak budete smartfón držať v len jednej ruke.

Systém sa vám tu síce snaží uľahčiť používanie úpravou klávesnice a zmenšením obrazovky, no pre plnohodnotné používanie budete vždy potrebovať dve ruky.

Bežné používanie pritom nie je nepríjemné. Veľký displej je užitočný a trojicu softvérových tlačidiel môžete nahradiť jedným klasickým, umiestneným priamo pod displejom.

Nefunguje len ako čítačka odtlačkov, ale pri dlhom podržaní vás vráti na hlavnú obrazovku, ťuknutí sa vrátite o krok späť a potiahnutím do strany zobrazíte zoznam spustených aplikácií. Šikovné riešenie, na ktoré sme si zvykli veľmi rýchlo.

(zdroj: Matúš Paculík / SME.sk)

Zvládne všetky hry

Najväčším prekvapením je veľmi dobrý hardvér, rovnaký, aký má aj nový Huawei P20 Pro. Čip Kirin 970 má osem jadier, výkonnú grafickú časť Mali-G72 s 12 výpočtovými jednotkami a veľkú operačnú pamäť s kapacitou 6 gigabajtov.

Pre dáta je dostupné dátové úložisko s celkovou kapacitou 128 gigabajtov, rozšíriť si ho môžete s pomocou microSD karty. V tomto prípade ale obsadíte slot na druhú SIM kartu.

Podľa čísiel z testov Honor mierne zaostáva za súčasnou špičkou, no rovnako ako hrubý výkon je dôležitá aj optimalizácia systému. V obidvoch smeroch je smartfón na tom veľmi dobre, na čom má veľkú zásluhu hlavne Huawei.

Ten totiž vytvoril nielen hardvér, ale aj použitú softvérovú nadstavbu EMUI, konkrétne vo verzii 8.0 pre Android rovnakej verzie. Systém má dokonca nadpriemerný počet bezpečnostných aktualizácií.

Pocit z používania smartfónu je príjemný, počas testovania sme nenašli žiadny problém a všetko fungovalo plynulo. Pri hrách si môžete pokojne zvoliť najvyššiu kvalitu, aj pri tituloch ako PUBG, kde sa smartfón nezadýchal ani po dlhom hraní.

Hranie na skoro 6-palcovom displeji je vynikajúce, rovnako aj pozeranie filmov. Vôbec pritom nevadí, že ho výrobca vybavil len Full DH+ rozlíšením. Pri tejto uhlopriečke je obraz stále ostrý a je jedno, či konzumujete multimediálny obsah, upravujete fotografie, alebo čítate knihu.

(zdroj: Matúš Paculík / SME.sk)

Výsledky testov

Honor V10 Sony Xperia XZ1 Honor 9 AnTuTu Score 212185 165262 126558 CPU 70414 36662 33059 GPU 83217 70656 44556 3DMark Sling Shot 3393 4657 - Sling Shot ext. 2927 3582 1876 PCMark Work 8741 7735 7137 Work 2.0 6950 6357 6115 Computer vision 4642 3515 3071 GFXBench Car Chase 21 - - Manhattan 65 50 37 T-Rex 126 105 72

Chýba optická stabilizácia

Duálnym fotoaparátom dnes už nikto neohúri, hlavne po tom, ako Huawei vybavil svoj smartfón troma snímačmi. Honor View 10 má dvojicu odlišných snímačov – jeden farebný s rozlíšením 16 MPx a druhý čiernobiely s rozlíšením 20 MPx.

S ohľadom na cenu je riešenie slušné, aj keď by ste tu zbytočne hľadali optiku vytvorenú v spolupráci so spoločnosťou Leica, tá je vyhradená prémiovým modelom Huawei.

Fotoaparát našťastie nie je len do počtu, Honor sa s ním dostatočne vyhral. Už prvé zoznámenie s aplikáciou poteší aj náročnejšieho fotografa, možností je veľa, vrátane portrétového režimu a automatického skrášlenia, či záznamu takzvaných živých fotografií.

Aplikácia využíva AI čip na rozpoznanie scén, pozná ich niekoľko stovák. Rozoznanie je rýchle a automatické nastavenia sú vo väčšine prípadov veľmi dobré. K dispozícii máte profesionálny režim nielen pri fotografovaní, ale aj pri zázname videa.

Aplikácia vám pomôže pri nočnej fotografii, zosníma dokument, vytvorí panorámu, alebo čiernobielu fotografiu. V tomto prípade je výstup veľmi kvalitný, keďže fotoaparát využíva čiernobiely snímač s výrazne vyššou citlivosťou.

Príjemným prekvapením bolo fotenie v noci, kedy bol výstup niekedy lepší aj v porovnaní s novým iPhonom. Škoda, že sa výrobcovi nepodarilo vybaviť fotoaparát optickou stabilizáciou. To by bol výsledok ešte lepší a už by vážne konkuroval aj najlepším fotomobilom na trhu.

Stabilizácia chýba aj pri videu a ak nemáte skutočne pevné ruky, môže byť drobné trasenie obrazu nepríjemné. Viditeľné je hlavne pri zázname rýchlosťou 60 snímok za sekundu, kedy je vhodné použiť stabilný stojan.

https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=1ee1b0ba-448e-11e8-b263-0edaf8f81e27

Rozdiel nočnej fotografie medzi smartfónom za 1200 eur a 500 eur

Bez väčšej konkurencie

Honor zobral stále dobrý Mate 10 Pro, zabalil ho do lacnejšieho obalu, trochu upravil a pridal cenovku so sumou 499 eur. S ohľadom na výkon a použitý hardvér je výsledok veľmi zaujímavý a hlavne bez vážnejšej konkurencie.

Zo známych značiek stojí za zaváženie Nokia 8, ktorá pri rovnakej cenovke ponúka krajší dizajn, väčšie rozlíšenie displeja a hlavne čistú verziu systému Android. Zaujímavý je ešte čínsky Xiaomi Mi Mix 2S, alebo HTC U11 vo výpredajovej akcii.

Zamotať situáciu tak môže jedine Honor 10, ktorý čoskoro príde aj na náš trh. Presná cena ešte nie je známa, no svojim dizajnom kopíruje podarený Huawei P20 Pro, čo môže byť zásadná výhoda.

Parametre

Čip: Kirin 970

Výkon: 4x 2,36 GHz + 4 x 1,84 GHz

Grafika: Mali-G72 MP12

Pamäť: 6 GB

Dáta: 128 GB + microSD

Displej: 5,99“, 1080 x 2160 IPS

Komunikácia: BT 4.2, Wi-Fi 5G, GPS, LTE, NFC, USB-C

Batéria: 3750 mAh

Hmotnosť: 172 g

Systém: Android 8.0