Prúdenie v Atlantiku výrazne zoslablo. Jeho kolaps bol námetom pre Deň po tom

Prúdenie v Atlantickom oceáne reguluje klímu na celom svete.

19. apr 2018 o 22:49 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Prúdenie v Atlantickom oceáne pomáha udržiavať časti Európy v teple. Za posledných 1600 rokov však prúdenie výrazne oslablo.

Ak by došlo k ich úplnému narušeniu, v budúcnosti by sa výrazne zmenili vzorce počasia od Spojených štátov, cez Európu až po africký Sahel.

Oslabovanie odhalili nezávisle dve štúdie, obe uverejnené vo vedeckom časopise Nature (1, 2).

Menej katastrofický Deň po tom

Prúdenie v Atlantickom oceáne zohráva dôležitú rolu v regulovaní klímy na celom svete. Aj preto sa tento systém hlbokomorských prúdov prezýva aj oceánsky výmenník.

“ Väčšina vedeckých poznatkov v pozadí filmu Deň po tom však bola správna a klíma by sa výrazne zmenila, ak by prešla katastrofickým kolapsom. „ hlavný autor prvej štúdie David Thornalley

Teplú a slanú vodu z Golfského prúdu posiela do severného Atlantiku, kde sa teplo uvoľní do atmosféry a ohreje tak západnú Európu. Studená voda potom klesne do veľkej hĺbky a prechádza až do Antarktídy, kde sa nakoniec stočí a vracia sa späť do Golfského prúdu.

V súčasnosti systém prúdov akoby prechádza cez upchatý odtok. "Upcháva" a narúša ho zrejme sladká voda, zo zvýšených zrážok a roztápajúcich sa ľadovcov.

Narušenie systému prúdov v Atlantickom oceáne klimatickými zmenami slúžilo aj ako predloha pre katastrofický film Deň po tom. Realita nebude až taká katastrofická.