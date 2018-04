Stál pri zrode webu: Nič v ňom nie je zdarma, zaplatíte osobnými údajmi

Aj váš hudobný vkus môže mať pre niekoho hodnotu, hovorí pre SME profesor BEBO WHITE.

24. apr 2018 o 9:18 Ondrej Podstupka, Matúš Beňo

Web nie je zadarmo, má svoju cenu, a tou je strata súkromia, hovorí v rozhovore pre SME profesor BEBO WHITE (73), ktorý stál pri zrode webu. Bebo White prišiel do Bratislavy na pozvanie firmy ESET a od Slovenskej technickej univerzity si prevzal čestný doktorát.

Pamätáte si na začiatky webu ako technológie. Čím ste sa na ňom podielali?

"Web vynašli v CERNe, čo je laboratórium fyziky vysokých energií. Ja som pracoval v podobnom laboratóriu v Stanforde. Web mal na začiatku umožniť fyzikom efektívne spolupracovať. V tom čase som bol v CERNe, keď sa písal pôvodný web. Keď som sa vrátil, bol som súčasťou tímu, ktorý založil vôbec prvý webový server v Spojených štátoch, celkovo piaty na svete, ostatné boli v Európe."

Čakali ste, že web bude mať na svet tak veľký vplyv ako mal?

"Vôbec nie. V tom čase neexistoval nikto, čo by tušil, že sa z webu stane niečo takéto. Ak by niekto z mojich kolegov tvrdil, že on áno, neverte mu. Myslím, že nikto netušil ani v najmenšom, že tak zmení veci. Keby ostal v sfére fyziky, rozhodne by nemal takýto dopad. Musel sa dostať von."

Čo umožnilo internetu dostať sa do sveta?

"Rozhodnutie pri vývoji webu, že bude voľne dostupný, čo znamenalo, že jeho kód bol dostupný všetkým. Moja interpretácia je, že boli určité skupiny, ako napríklad NCSA, ktorá vytvorila Mosaic (prehliadač, ktorý spopularizoval web, pozn. red.), či realizácia technológie HTTPS, ktorá umožnila obchodovanie cez internet. Tieto skupiny mali ku kódu prístup a prišli s kreatívnymi riešeniami, ako ho použiť. Toto by sa nestalo, keby kód ostal v komunite fyzikov."

Veľké internetové korporácie si ukrajujú čoraz väčší kus z času, ktorý ľudia strávia na internete. Snažia sa získať kontrolu a vidíme, že opúšťajú otvorené štandardy a obracajú sa na uzavreté riešenia. Obávate sa, že uvidíme rozkúskovanie webu, alebo vydržia silné základné štandardy otvoreného webu?

"Nemyslím si to, nie som tak optimistický. Malé spoločnosti nedokážu súperiť s Googlom či inými. Čo by to veľkým spoločnostiam prinieslo, keby sa podieľali na štandardizácii? Možno im niečo prinesú open-source projekty, no inak nie. Ani nemám riešenie. To isté sa deje aj v sociálnych sieťach, kde môžete nájsť všetko, ale v ich uzavretom prostredí. Ak ste na facebooku, nikdy ho nemusíte opustiť, odošlete e-mail, prečítate si nové správy, v podstate tam máte všetko."

Čo najhoršie sa môže internetu stať?