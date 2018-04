Neveríte zahraničným firmám? Vyskúšajte domáci cloud (test)

Všetky vaše súbory budete mať pod kontrolou, pokojne aj vo svojej spálni.

20. apr 2018 o 12:58 Matúš Paculík

WD My Cloud Home Páči sa nám: jednoduchá obsluha, podpora online služieb Nepáči sa nám: aplikácie, pomalý prenos súborov Hodnotenie: 8,0 Cena: od 159 eur za 2 TB

Produkt na test poskytla spoločnosť WD

Žiadne mesačné poplatky, nečakané výpadky alebo strach z krádeže údajov. Domáci cloud od WD je nielen neveľká plastová krabička, ale aj zaujímavá alternatíva k službám ako Dropbox či OneDrive.

Nad dátami získate kontrolu, umiestniť ich môžete pokojne pod posteľ a ak sa vám zachce, tak ich behom sekundy odstrihnete od internetu.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Jeden alebo dva disky

Firma dodáva My Cloud Home v dvoch verziách, líšiacich sa počtom pevných diskov. Základnú kúpite za 159 eur, pričom má jeden disk s kapacitou 2 terabajty. Maximom je v tomto prípade 8 terabajtov za 310 eur.

Funkčne zaujímavejšia je verzia vybavená dvoma diskami, no tu sa pripravte na vyššiu cenu. Verzia s celkovou kapacitou 4 terabajty stojí v doporučenej cene 320 eur, za maximálnych 16 terabajtov zaplatíte až 680 eur (v akcii pokojne aj o stovku menej).

Zariadenie je funkčne niekde medzi klasickým externým diskom a zložitým NAS prístrojom, čomu zodpovedá aj softvérová výbava a jednoduchosť inštalácie. V balení preto nenájdete okrem jednoduchej príručky, LAN a sieťového kábla nič viac.

LAN kábel pripojíte k svojmu smerovaču, sieťový kábel do elektrickej zásuvky. Tým máte zložitú manuálnu prácu za sebou a môžete sa usadiť pred notebook, počítač alebo do ruky zoberiete smartfón.

Prvotné nastavenie si vystačí len s internetovým prehliadačom, kde na vás čaká zadanie kódu zariadenia a pár jednoduchých úkonov vrátane inštalácie počítačovej / mobilnej aplikácie.

(zdroj: WD)

Bojíte sa o svoje dáta?

Celý proces je na rozdiel od nastavenia NAS zariadení extrémne jednoduchý a zvládne ho každý. Jediným zásadným rozhodnutím je, či budete pri dvojdiskovej verzii využívať celú kapacitu, alebo dáte prednosť zálohe.

V režime JBOD je totiž dostupná plná kapacita obidvoch diskov, v našom prípade to boli 4 terabajty. Ak by sa však pokazil niektorý z diskov, tak o svoje dáta prídete, v tom lepšom prípade stratíte hodiny ich obnovovaním.

Druhá možnosť v podobe režimu RAID1 dáta automaticky zrkadlí na obidva disky súčasne, takže ak sa pokazí jeden disk, budete mať dáta dostupné na tom druhom. Následne len stačí vymeniť poškodený disk a zariadenie bude fungovať ako predtým.

Pri RAID1 však prídete o polovicu kapacity, keďže dáta sa ukladajú dvakrát. Na naše testovacie zariadenie s celkovou kapacitou 4 terabajty sme tak mohli uložiť terabajty len dva.

Na zadnej strane zariadenia síce nájdete USB 3.0 port, no ten je určený len na pripojenie externých diskov a USB kľúčov, ktoré chcete zálohovať. Celkovú kapacitu si teda nerozšírite.

(zdroj: Matúš Paculík / SME.sk)

Prístup aj z druhého konca sveta

Je absolútne jedno, kto je poskytovateľ vášho internetového pripojenia alebo či máte disk zapojený vo firemnej sieti. Pre prístup k vašim súborom potrebujete len poznať prihlasovacie údaje do svojho účtu.

Pripojenie je automatické, nemusíte nastavovať žiadne výnimky vo svojom modeme alebo bezdrôtovom smerovači. Vašou jedinou starosťou je mať pripojenie na internet.

Od neho závisí, ako rýchlo budete pristupovať k svojim súborom. Je teda potrebná vyššia rýchlosť odosielania dát, hlavne ak často pristupujete k veľkým súborom.

A nezabudnite, že pri nich je veľmi dôležitý typ použitého smerovača: hlavne v prípade, keď so zariadením komunikujete bezdrôtovo.

(zdroj: Matúš Paculík / SME.sk)

WD My Cloud Home má niekoľko zaujímavých doplnkových funkcií, medzi ktoré patrí záloha najrozšírenejších online služieb ako sú Disk od Google, Dropbox, OneDrive alebo Facebook.

Jednoducho sa raz pripojíte do účtu a zariadenie bude pravidelne zálohovať súbory a fotografie. Uložené súbory na disku môžete zdieľať s kýmkoľvek, stačí si len jednoduchým klikom vytvoriť verejný odkaz.

A nakoniec: disk nemusí byť len váš, podporovaný je systém viacerých používateľov, ktorí budú mať z celkovej kapacity vyhradenú určitú časť. Systém správy účtov nie je zložitý a bez obmedzení zvládne aj menšiu pracovnú skupinu.

(zdroj: Matúš Paculík / SME.sk)

Najmä pre domácnosť

WD My Cloud Home nechce nahradiť profesionálne NAS zariadenia, nemá na to ani predpoklady. Je skôr ich odľahčenou verziou, ktorá môže vyhovovať požiadavkám bežného domáceho používateľa.

Súbory budete mať neustále online, s prístupom odkiaľkoľvek, navyše, v prípade dvojdiskovej verzie aj zabezpečené proti zlyhaniu hardvéru. Vďaka podpore služby Plex funguje aj ako domáci multimediálny server, dokáže komunikovať s osobným asistentom od Amazonu, či automatizovaným procesom IFTTT.

Cena nie je nízka, ale ak si odrátame hodnotu použitých diskov, tak za samotné zariadenie si priplácame necelú stovku. Presne toľko aj stojí najlacnejšia NAS pre dva disky, ktoré ale toho zvládnu oveľa viac.

My Cloud Home preto odporúčame pre používateľov, ktorí hľadajú funkčne jednoduché riešenie na domáci cloud a zálohovanie súborov. Oproti profesionálnym riešeniam je to od WD totiž pomalšie a zbytočne by ste tu hľadali nejaké rozšírené funkcie.