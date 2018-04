Nový ďalekohľad bude v hlbokom vesmíre hľadať obývateľné planéty

TESS štartuje v pondelok. Nahradí družicu Kepler.

13. apr 2018 o 15:09 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Keď sa pozriete na nočnú oblohu, je viac ako pravdepodobné, že hviezdy, ktoré vidíte, majú aspoň jednu planétu.

"Kúsok" za hranicou našej slnečnej sústavy leží niekoľko takýchto hviezd a planét, ktoré sa môžu podobať aj na Zem.

Takéto planéty bude po novom vyhľadávať satelit s ďalekohľadom TESS.

Do vesmíru sa dostane zrejme už budúci týždeň a potom začne skúmať jasné hviezdy blízke k nášmu Slnku. Bude okolo nich hľadať exoplanéty.

Jedným z jeho cieľov je skúmať, či môžu byť exoplanéty obývateľné.

Štart novej misie Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) by nemal začať skôr ako 12:32 v utorok 17. apríla. Do vesmíru ho vynesie raketa Falcon 9. Misia TESS by mohla podľa plánu trvať viac ako pätnásť rokov.

Vyberavý vesmírny satelit

Satelit TESS nie je výrazne väčší ako chladnička, má štyri kamery, ktoré mu pomôžu skúmať neďaleké hviezdy.