Vedci sa chcú naladiť na temnú hmotu, po 30 rokoch dokončili špeciálne rádio

Predošlí kandidáti na vysvetlenie tajomnej temnej hmoty sa neosvedčili.

Temná hmota tvorí 85 percent všetkej hmoty vo vesmíre, no takmer nič o nej nevieme.(Zdroj: SITA/AP)

BRATISLAVA. Ešte nik ju nepozoroval, no vidíme jej dôsledky. Vieme, že drží pohromade galaxie, vznik ktorých aj vysvetľuje. Ukazuje sa aj v ich hmotnostiach. Vidíme ju aj v pohybe galaxií v kopách. No stále nevieme, čo je zač. Temná hmota tvorí približne 85 percent neviditeľnej hmoty vo vesmíre.

Po viac ako tridsiatich rokoch vývoja by však pripravovaný experiment mohol konečne odpovedať na naše otázky. Vedcom sa podarilo vyvinúť prístroj dostatočne citlivý na to, aby mohol zachytiť axióny, hypotetické častice, z ktorých by sa temná hmota mala skladať.

Prelom sa podaril vďaka kvantovým zosilňovačom, ktoré dokážu zachytiť signály na úrovni najmenších elementárnych častíc a ktoré ukázali rozsah frekvencií, kde by sa mohli skrývať.

Vedci sa vďaka nemu budú môcť "naladiť" na frekvencie axiónov podobne akoby hľadali rádiové stanice.

Štúdiu publikovali v magazíne Physical Review Letters.

Rádio na častice

Axióny sú hypotetické elementárne častice, ktoré v 70. rokoch predpovedali fyzici Roberto Peccei a Helen Quinnová ako základnú časticu temnej hmoty.

Tieto častice sú takmer neviditeľné. Aj keď sa nachádzajú všade, sotva sa dajú zachytiť, ako ukázali mnohé predošlé pokusy. Navyše sa predpokladá, že s viditeľnou bežnou hmotou reagujú veľmi zriedka. Prechádzajú aj cez Zem bez toho, aby sa jej dotkli.