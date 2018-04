Ako zistíte, či vaše osobné údaje na Facebooku zneužili

Spoločnosť Cambridge Analytica mohla zneužiť informácie od 87 miliónov ľudí.

11. apr 2018 o 14:05 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Škandál britskej spoločnosť Cambridge Analytica sa týka aj viac ako milióna Európanov.

Sociálna sieť na svojom blogu informovala, že problémy spôsobené firmou, ktorá mala zneužiť osobné informácie až o 87 miliónoch používateľov Facebooku, sa týkajú viac ako milióna Britov a viac ako tristotisíc Nemcov.

Cambridge Analytica sa k údajom dostala v roku 2015 cez osobnostný kvíz This Is Your Digital Life (Takto vyzerá tvoj digitálny život, pozn. red.), ktorý vyplnilo vyše 270-tisíc používateľov Facebooku.

Aplikácie si v tom čase pýtali súhlas na prístup nielen k vašim údajom na sociálnej sieti, ale aj k vašim priateľom. Používatelia, ktorí kvíz vyplnili, tak mohli nevedomky posúvať ďalej osobné informácie o ďalších ľuďoch.

Cambridge Analytica sa následne dostala k verejným informáciám o desiatkach miliónov používateľov sociálnej siete.

Facebook neskôr sprísnil ochranu súkromia a dnes sa aplikácie môžu dostať iba k informáciám ľudí, ktorí na to dali súhlas.

Používatelia, ktorých informácie mohla Cambridge Analytica zneužiť, dostali v týchto dňoch upozorňujúcu správu. Facebook im oznámil, že zakázal problematickú aplikáciu, do ktorej sa prihlásil jeden z ich priateľov.

Ak ste takúto správu nedostali, stále si môžete overiť, či sa Cambridge Analytica nedostala aj k vašim informáciám.

Facebook na tento účel pripravil vo svojom Centre pomoci nástroj. Ak sa spoločnosť nedostala k vašim údajom, ukáže sa vám nasledujúca správa.

(zdroj: sme.sk)

Ak však áno, napríklad cez jedného z priateľov, Cambridge Analytica pravdepodobne získala informácie o vašom verejnom profile, meste pobytu, dátum narodenia a prehľad stránok, ktoré sa vám páčia.

Priatelia mohli nevedomky zdieľať aj správy, ktoré ste im poslali.