PlayStation Plus v apríli: Šialený Max, šialené búrky, šialený svet

Šialené budú aj preteky v Trackmania Turbo.

11. apr 2018 o 13:03 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Hráči na PlayStation 4 sa môžu na jar tešiť. No kým prídu pripravované hry ako God of War, Yakuza 6 či Vampyr, predplatitelia si môžu čakanie skrátiť novými titulmi v službe PlayStation Plus.

V apríli si môžete stiahnuť adrenalínovú akciu Mad Max na motívy rovnomenného filmu, vysokooktánové preteky Trackmania Turbo z populárnej série, navyše s podporou virtuálnej reality.

Pre tých, ktorí radi usporiadavajú herné večery, je tu rýchla automatovka In Space We Brawl.

Mad Max

Prečo hrať: Boj muža proti mužovi, auto proti autu. Ak sa vám páčili akčné scény vo filmovom hite a chceli by ste ich zažiť opäť a opakovane, toto bude hra pre vás.

Automobilové súboje sú spracované na jednotku, naháňačky konvojov sú frenetické a plné vybúchov tak, ako sa na Šialeného Maxa patrí. Vlastné vozidlá si môžete upravovať podľa ľubovôle, rovnako ako svoju postavu.

Budete dobývať banditské pevnosti, dohadovať spojenectvá s frakciami, ktoré len tak tak prežívajú v postapokalyptickom svete. Ak sa vydáte do tohto sveta, budete potrebovať dobrú výbavu, aby ste prežili nepredvídateľné búrky, ktoré na vás budú metať všetky trosky z vami zničených áut.

Trackmania Turbo

Prečo hrať: V dobe, keď sa pomaly všetky pretekárske hry snažia v rôznych mierach priblížiť realizmu, je kvalitná pretekárska arkáda vzácnosťou. Trackmania Turbo v sebe spája rýchle preteky formulí a tie najpoprekrúcanejšie horské dráhy.

Rýchle vývrtky, jazda po kolmej stene i dolu hlavou, obrovské skoky, aj rampy, ktoré vás na ne pošlú.

Ak by ste mali pochybnosti o obsahu, čaká vás viac ako dvesto tratí v štyroch rozmanitých svetoch, 16 herných režimov pre viacerých hráčov, dokonca aj štyroch hráčov na jednej obrazovke.

Ideálna hra na herné večery. A ak by sa vám málilo, je tu traťový editor, kde si môžete vytvárať vlastné okruhy.

Menšie hry pre PS3 a Vitu

PlayStation 3 dostala v apríli už skromnejšiu nádielku. Rýchla strieľačka v štýle starých automatových hier In Space We Brawl nájde využitie počas večerov, ktoré pri konzole budete chcieť stráviť s priateľmi.

99Vidas sa zas inšpiroval v starých bitkárskych hrách, na jednej obrazovke si ju užijú až štyria hráči naraz.

Pre pamätníkov je tu aj návrat obľúbenej logickej klasiky z 80. rokov Q*Bert Rebooted.