Štyri hry, ktoré zabavia majiteľov Nintenda Switch

Akčný robotický baník, rýchle autá, nekonečné výbuchy a netradičný golf.

30. jún 2018 o 19:19 Matúš Paculík

SteamWorld Dig 2

Namiesto bujnej zelene len vyprahnutá pustina, v ktorej sú jedinou známkou života skupiny robotov. SteamWorld Dig 2 je zábavným výletom do alternatívneho sveta, kde ľudská rasa nemá svoje miesto. Príbeh teda nie je originálny, je skôr len nutným zlom, ktoré vás občas odtrhne od nekonečnej zábavy pod zemou.

V úlohe robotickej slečny budete hľadať hrdinu predchádzajúceho dielu, no nebojte sa, znalosť príbehu nie je vôbec potrebná. Väčšinu času budete aj tak zahrabaní v hlbokej zemi hľadať hodnotné suroviny a plniť zbytočné úlohy. Hra by mohla byť pokojne aj bez príbehu, keďže samotná časť hry na baníka nenudí ani po dlhých hodinách hrania.

S malým krompáčom v ruke sú začiatky trochu ťažšie, rýchlo sa dostanete len cez mäkkú zem a čokoľvek tvrdšie je neprekonateľné. A tak budete zbierať, hľadať a predávať. Základný ekonomický princíp hry je jednoduchý, rovnako je v dobrom slova zmysle jednoduchý aj systém vylepšovaní.

Za peniaze alebo špeciálne objekty si môžete vylepšiť svoju postavu a jej vybavenie. To znamená jednoduchšie prekopávanie sa zemou, rozbíjanie skál a so získaním nových nástrojov aj strategické ničenie silných nepriateľov. Hra je v tomto smere perfektne vyvážená, takže sa popri hľadaní nerastných surovín nemáte kedy nudiť.

Navyše čím hlbšie sa dostanete, tým lepšie musíte poznať základné herné princípy. Ovládanie je navrhnuté bez chyby, preto každú jednu smrť môžete zvaliť jedine na svoju nešikovnosť. Tréning zúročíte hlavne v špeciálnych úrovniach, ktoré zvyčajne skrývajú niekoľko zaujímavostí.

Herný mechanizmus SteamWorld Dig 2 nie je zložitý, no zároveň je dostatočne zábavný na to, aby si vás hra udržala až do svojho konca. Dokáže rovnako dobre zabaviť počas krátkej pauzy, ako aj počas dlhého letu. Navyše nie je prehnane drahá, zaplatíte za ňu len necelých 20 eur.

+ pekná grafika, zábava aj po hodinách hrania, hudba, ovládanie

- nič

Hodnotenie: 9,0

Mantis Burn Racing

Pre milovníkov zábavy na rýchlych kolesách nie je Switch tou správnou platformou, nájdete tu len niekoľko zaujímavých hier z tohto žánru. Žiadne známe značky nečakajte, Need for Speed, Gran Turismo, či DiRT, tieto veľké série sú určené pre iné platformy. Najznámejšou zábavou na kolesách je Mario Kart, ktorý ale neosloví úplne každého.

Mantis Burn Racing nie je klasickou automobilovou hrou. Pohľad spoza volantu tu neexistuje, na celé preteky sa budete pozerať z vtáčej perspektívy. Drobné úpravy pohľadu síce máte k dispozícii, sú však len kozmetického charakteru. A práve na tento pohľad si treba chvíľu zvykať.

Prvé minúty boli pre nás trochu neprehľadné, čo v spojení s občasným narážaním do objektov pri trati znamenalo nepríjemnú frustráciu. V tomto momente by sa dalo na hru ľahko zanevrieť, no stačili tri závody, aby sme objavili správny spôsob jazdy. Aj po desiatkach výhier si budete musieť dávať pozor, hra je v tomto smere nekompromisná a aj jedno zaváhanie vás môže stáť prvé miesto.

Pripravte sa na úzke cesty a množstvo ostrých zákrut, ktoré bežnou jazdou rýchlo neprekonáte. Systém kariéry si preto na chvíľu odložte a školu smyku začnite trénovať na samostatných pretekoch. Kariéra bude následne menšie peklo, rýchlejšie si vylepšíte autá vo svojej garáži a splníte aj tie ťažšie úlohy.

Hlavná úloha v podobe prvého miesta totiž býva doplnená o niekoľko ďalších, takže budete občas hľadať tajné skratky, alebo prekonať vzduchom potrebnú vzdialenosť. Tratí nie je veľa, sú však dostatočne odlišné na to, aby ani po hodinách nezačali nudiť. Switch nemá problém s udržaním plynulosti, väčšinu času sa drží na 60 snímkach za sekundu.

Za necelých 20 eur Mantis Burn Racing ponúka veľmi dobrú zábavu v peknej grafike. Navyše, ak by vás prestala baviť hra proti virtuálnym protivníkom, máte k dispozícii aj lokálnu, alebo online hru proti skutočným hráčom.

+ pekná grafika, ovládanie, hra viacerých hráčov

- počiatočná náročnosť

Hodnotenie: 7,7

Sky Force Reloaded

Nekončiace výbuchy, stovky nepriateľov a na záver každej úlohy silný šéf. Sky Force Reloaded je príkladom dobre zvládnutej hry pre rýchle odreagovanie sa. Spustíte ju rýchlo, nevyžaduje žiadne plánovanie dopredu a na každú úroveň vám postačí pár minút. Teda v prípade, že ju úspešne zvládnete až do konca.

Hra nie je žiadnou žánrovou novinkou, v podstate je len vyšperkovanou verziou 14 rokov starej hry, ktorá sa inšpirovala v ešte starších tituloch. V hre ovládnete bojovú raketu, s ktorou sa snažíte zničiť čo najviac nepriateľov, aby ste sa dostali k obzvlášť silnému bossovi. Teda rokmi overená klasika, na ktorej by sa nemalo dať nič pokaziť.

Vývojári tu našťastie ani nič nepokazili a za necelých 10 eur prinášajú veľmi dobre vyváženú zábavu. Označenie vyvážená nech je ale výstrahou pre víkendových hráčov, ktorí po piatom neúspechu v prvej úrovni hru so šomraním vymažú. Pripravte sa na poriadne sústredenie, rýchle reakcie a časté opakovanie už úspešne zdolaných úrovní.

Dôvodom sú vysoké nároky na odomknutie ďalšej úrovne, keďže nestačí len úspešne zdolať tú predchádzajúcu. Zničili ste 70 percent protivníkov? To je málo, treba ich zničiť úplne všetkých a popri tom aj zachrániť každého jedného človeka. Tým sa začína nekončiaci kolotoč opakovania úrovní pre nazbieranie bodov, za ktoré si budete kupovať vylepšenia zbraní, štítov a motorov.

Sky Force Reloaded môže na prvý pohľad vyzerať ako jednoduchá hra, no veľmi rýchlo zistíte, že je výrazne náročnejšia. Výzvy sú po celú dobu dosť ťažké, čo môže byť pre netrpezlivých hráčov vážny problém. Bez splnených úloh a poriadnej výbavy sa ďalej jednoducho nedostanú a tú spomínanú výbavu nezískajú inak, ako opakovaným hraním už dokončených úrovní.

+ krásna grafika, zábava, cena

- náročnosť

Hodnotenie: 8,0

Golf Story

Spojenie dvoch odlišných vecí dopadne buď vynikajúco (napríklad čokoláda a čili), alebo katastrofálne (pizza a ananás). V prípade hry Golf Story našťastie platí prvá možnosť, dokonca aj vtedy, ak vás golf nijak extra nezaujíma. Mix milej kockovanej grafiky, vtipného príbehu a športu je podarený a nebude vás nudiť ani v prípade, ak ste virtuálny golf nikdy nehrali.

Jedinou prekážkou môže byť určitá nejasnosť hry pri požiadavkách na hráča. Hlavne prvé hodiny hry predstavujú tápanie a hľadanie, keďže informácií je málo, nie sú úplne zrejmé a kým sa naučíte aspoň slušné základy golfu, prejdú dve hodiny.

Hra vám tieto útrapy našťastie vynahradí množstvom vtipných dialógov a úloh. Po vzore klasických hier na hrdinov sa budete musieť popasovať nielen s hlavnými, ale aj tými vedľajšími úlohami. Za každý úspech totiž zbierate skúsenosti a peniaze, bez čoho sa ďalej v hre nepohnete.

Každá nová dosiahnutá úroveň vám umožní vylepšiť herné schopnosti. Zlepšenie v jednej z nich ale mierne vplýva aj na tie ďalšie. Jednotlivé úlohy vám väčšinou vyčaria úsmev na tvári. Sú zábavné nielen počas samotného hrania, ale aj počas rozhovorov s postavami. Bez dobrej angličtiny hru síce zvládnete, ale prídete o väčšinu podarených vtipov.

Vývojári pri grafike vsadili na obľúbenú jednoduchosť, takže hra svojim vzhľadom pripomína tituly staré desiatky rokov. Nám sa tento vizuálny štýl páči, hoci nemusí vyhovovať úplne každému.

+ zábavné spojenie golfu a RPG, milá grafika

- občas nejasné úlohy

Hodnotenie: 8,5