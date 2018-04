Ktoré zvieratá majú vetry? Vedci urobili dôsledný zoznam

Zábavná vedecká kniha sa venuje častej otázke detí.

10. apr 2018 o 15:58 Renáta Zelná

Vtáky neprdia, aj keď na to majú stvorenú anatómiu tráviaceho traktu.(Zdroj: PXHERE)

BRATISLAVA. "A tati, prdí taky hadi?" podobnú otázku, ako je hláška z českej filmovej klasiky S tebou mě baví svět, dostávajú zoológovia od detí najčastejšie.

Práve zvedavosť o hadích vetroch na sociálnej sieti twitter minulý rok odštartovala iniciatívu, v ktorej vedci aj amatéri spoločne vytvorili verejný zoznam zvierat a ich vetrov.

Na začiatku apríla 2018 na základe zoznamu vydali knihu s názvom Does it fart? (prekl. Prdí to?). Spoluautorkou je zoologička Dani Rabaiottiová, sestra tínedžera, ktorého otázka o hadoch všetko začala.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Vráskavec a dinosaury

Úvod knihy začína s informáciou o tom, že psy majú vetry, mali ich aj dinosaury, majú ich ľudia, no chobotnice ich nemajú. V knihe sa môžete dozvedieť informácie o plynatosti 80 rôznych zvierat.

Ponúka aj na známu otázku z českého filmu - väčšina hadov v skutočnosti prdí najmä pri vyprázdňovaní.

Najobjemnejšie vetry majú vráskavce obrovské. Aj malé stonožky zažívajú plynatosť. Ich jednoduchý tráviaci systém obsahuje baktérie tvoriace metán - jedna zo zložiek vetrov. Čím je stonožka väčšia, tým má väčšie aj vetry.

Zachraňujú aj život

Pre sladkovodnú rybu Cyprinodon atrorus, ktorá žije v plytkých vodách v Mexiku, je uvoľňovanie vetrov otázkou života a smrti.

Pred predátormi sa skrýva zahrabávaním v usadeninách na dne. Pre plynatosť sa pred predátormi nedokáže ukryť.

Ryba sa živí riasami, ktoré bývajú pri vyšších teplotách pokryté drobnými plynovými bublinkami. Keď ryba rakúto riasu zje, bublinky sa nahromadia v jej tráviacom trakte.

Ryba je potom nadutá a nedokáže sa zahrabať na dne, pretože sa vo vode nadnáša. Ak sa jej nepodarí vetry vypustiť, v najhoršom prípade môže vybuchnúť, povedala Rabaiotti pre web Verge.