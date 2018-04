Desať hier pre telefón, s ktorými uviaznete na záchode

Dokážete odhadnúť odtiene farieb a usporiadať ich do postupnosti?

6. apr 2018 o 15:45 Matúš Beňo

Pozrite si prehľad hier pre smartfóny, ktoré sa dajú hrať v krátkych časových intervaloch. Všetky hry na zozname sú zdarma, niektoré však môžu obsahovať mikrotransakcie.

S výnimkou Color Puzzle, ktorá je iba pre Android (vhodnou alternatívou pre iOS je napríklad Blendoku), nájdete všetky pre oba operačné systémy.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Chilly Snow

Ako ďaleko dokážete naviesť dolu svahom valiacu sa guľôčku, ktorej v ceste zavadzajú stromy? Hru ovládate len ťukaním, ktoré striedavo otáča guľôčku raz vpravo, potom vľavo.

Prečítajte si tiež: Päť hier na telefón, s ktorými si precvičíte mozgové závity

Dlhším ťuknutím sa zas zatočí prudšie. Hru môžete hrať tak, aby ste sa vyhýbali stromom, no čím riskantnejšie hráte a viac sa k stromom približujete, tým viac bodov získavate. Ste ochotní podstúpiť toto riziko?

Hra ponúka aj veľmi príjemný nočný režim s grafickými efektami, ktorý sa dá hrať aj vo chvíľach, keď neviete zaspať.

Google Play, App Store

Stack

Princíp hry je až smiešne jednoduchý: vyskladajte z blokov, ktoré dynamicky prebiehajú cez obrazovku, čo najvyššiu vežu. Má to však jeden háčik.

Každý blok musíte zastaviť presne v momente, keď prebieha ponad predošlý blok, inak z neho ubudne presne toľko, koľko ste presiahli cez okraj.

Odozva medzi ťuknutím na displej a prebiehaním je takmer okamžitá, takže si to musíte presne načasovať. Akú najvyššiu vežu dokážete vyskladať?

Google Play, App Store

Infinity Loop

Ideálna relaxačná hra? Čo tak nič bez stresujúcich časomier, len pastelové farby a krásne obrazce, ktoré vytvárate správnym otáčaním jednotlivých častí? Obrazce sú vždy rozbité na malé kúsky, ktoré musíte prepojiť tak, aby žiadna časť neostala voľná, či nikam neviedla.

Vývojári tvrdia, že Infinity Loop má, ako názov napovedá, nekonečno levelov, ktoré sa voľne generujú. Hra ponúka aj Temný mód, akýsi opak hlavnej hry, v ktorej je cieľom naopak všetko oddeliť tak, aby žiadna časť obrazca nedotýkala inej.

Google Play, App Store

video //www.youtube.com/embed/7TxSeoVM7CE

Color Puzzle

Je niečo veľmi upokojujúce na usporiadaní vecí podľa farieb. Ak je vaša domáca knižnica takto usporiadaná alebo len máte radi farby, toto je hra pre vás.

Vašou úlohou bude zoradiť odtiene farieb od najjasnejších po najtmavšie na hracej ploche. Dokážete v spleti farebných políčok rozlíšiť správny odtieň?

Hra sa postupne stáva ťažšou, a kým na začiatku vám ponúka viacero nemenných farebných políčok na hracej ploche, na vyšších úrovniach vám ukáže len štyri na krajoch a ostatné už budete musieť usporiadať vy.

Google Play, App Store - Blendoku

Two Dots

Základné pravidlo hry znie takto: spájajte rovnako farebné bodky, ktoré potom zmiznú z hracieho poľa a nahradia ich ďalšie. Lenže ako sa hra stáva náročnejšou, začnete si uvedomovať, že spojenie bodiek, ktoré vám ako prvé padnú oka, nestačí.

Z jednoduchej hry sa zrazu stane taktická výzva. Budete uvažovať, ktoré bodky spojíte tak, aby ste si v ďalšom kroku pripravili výhodnejšiu pozíciu.

Aby toho nebolo málo, hra si na vás pripraví aj množstvo prekážok. Jedinou nevýhodou je, že ak prídete o všetky životy, budete si musieť niekoľko minút počkať, alebo zaplatiť skutočné peniaze za rýchlejšie odomknutie životov.

Google Play, App Store

Alto's Adventure

Láka vás pustiť sa dolu svahom na doske a zistiť, kam vás to dovedie? Alto's Adventure by ste teoreticky mohli hrať donekonečna, pretože nádherne farebný, no jednoduchý grafický štýl neustále pred vás vykresľuje novú a novú krajinu. Stačí sa len pustiť dolu svahom, využiť rampy na jednoduché triky na snowboarde, uvelebiť sa do kresla a oddýchnuť si.

Google Play, App Store

video //www.youtube.com/embed/PaZsrAi6iJg

Flow Free

Dokážete spojiť vždy bodky rovnakých farieb tak, aby ste potrubím vyplnili celú mriežku? Kým má hracia mriežka rozmery päť krát päť štvorcov, je to jednoduché, no skúste to na hracích poliach, ktoré majú rozmery až dvanásť na dvanásť štvorcov.

Hra ponúka až dvetisíc hlavolamov so stupňujúcou sa náročnosťou, pričom sa nebojí základný princíp oživiť napríklad aj mostami či inými prvkami.

Google Play, App Store

VOI

Minimalistická logická hra, ktorej základné pravidlo hovorí, že ak časť čierneho štvorca prekryjete iným čiernym štvorcom, vznikne biela farba. Hra vám vždy na hornej časti obrazovky ukáže obrazec, ktorý zas na dolnej časti obrazovky musíte zložiť správnym prekrývaním poskytnutých geometrických útvarov.

Google Play, App Store

video //www.youtube.com/embed/Aw5BdVcAtII

Yellow / Red

Každý jeden z päťdesiatich levelov má svoju logiku, na ktorú musíte prísť, aby ste celú obrazovku vysvietili jednou farbou. Unikátna hra Yellow, alebo pokračovanie Red, ponúka jednoduchý dizajn, stupňujúcu sa náročnosť a príjemnú oddychovú hudbu.

Kým na začiatku vám stačí možno aj náhodné ťukanie do obrazovky, neskôr vás čaká náročné premýšľanie nad tým, ako správne nastavíte tri kruhy so šípkou, pričom jeden pohyb vždy otočí dvomi naraz. A keď sa vám mozog zavarí, môžete si vypýtať radu a budete sa chytať za čelo, aké jednoduché je riešenie.

Yellow: Google Play, App Store

Red: Google Play, App Store