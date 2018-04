Dátumy spotreby môže v budúcnosti nahradiť náplasť. Odhalí pokazené jedlo

Výroba priesvitnej náplaste bude lacná a jednoduchá.

6. apr 2018 o 15:26 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Mäso máte v chladničke už niekoľko dní, vyzerá síce dobre, ale nie ste si úplne istí, či je bezpečné ho jesť. Ročne sa skazeným jedlom nakazí približne 600 miliónov ľudí.

Nápisy "spotrebujte do" by na obaloch niektorých druhov jedál a nápojov mohla v budúcnosti nahradiť priesvitná náplasť, ktorá dokáže v jedle odhaliť prítomnosť nebezpečných látok.

Objav určený pre rôzne druhy potravín opísali vedci z univerzity McMaster vo vedeckom časopise ACS Nano.

Náplasť je vyrobená z neškodných molekúl DNA, ktoré dokážu signalizovať kontamináciu jedla a prítomnosť nebezpečných patogénov ako E. coli či salmonela.

Náplasť zahrnutá v obale jedla bude vysielať signál, ktorý "prečítate" buď pomocou smartfónu alebo iného jednoduchého zariadenia.

Výroba podobnej náplaste bude relatívne lacná a jednoduchá. Aby sa dostala ku konečným spotrebiteľom, budú vedci potrebovať obchodného partnera a schválenie od regulátorov.

"Výrobca potravín by ju mohol ľahko zapracovať do svojho výrobného procesu," píše v tlačovej správe jeden z vynálezcov Tohid Didar.

Rovnaký mechanizmus by sa dal využívať aj v obväzoch, ktoré by signalizovali infekciu v rane alebo v obale chirurgických nástrojov, kde by náplasť zaručovala ich sterilitu.

DOI: 10.1021/acsnano.7b08010