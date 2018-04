iPhone môže v budúcnosti dostať bezdotykové ovládanie

Apple má vyvíjať dve nové technológie pre iPhony.

5. apr 2018 o 14:44 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Dotykové displeje iPhonov sa v budúcnosti môžu čiastočne premeniť na bezdotykové.

Stačí, ak ponad telefón prejdete prstom a bez ťuknutia môžete zavrieť aplikáciu a vykonávať jednoduché úkony.

Na vývoji bezdotykového ovládania pracuje spoločnosť Apple, pre budúce modely iPhonov chce priniesť aj zahnutý displej.

Informoval o tom web Bloomberg s odvolaním sa na ľudí blízkych vývoju. Apple odmietol správu komentovať.

Posledné modely iPhonov už majú napríklad funkciu 3D Touch, vďaka nej telefón reaguje rôzne na odlišné tlaky prsta. Bezdotyková funkcia by brala do úvahy aj vzdialenosť prsta od obrazovky.

Údajný zahnutý displej iPhonov by sa mal ohýbať smerom dovnútra po okrajoch telefónu odhora dole. Doposiaľ boli všetky displeje iPhonov rovné.

Len OLED displej modelu iPhone X je mierne ohnutý, avšak ohyb je takmer neviditeľný pre ľudské oko.

Ak by Apple na nových technológiách naozaj pracoval, nemusí to znamenať, že sa skutočne dostanú do finálnych verzií budúcich produktov.

Ak by sa tak malo stať, zmena nepríde skôr ako o dva až tri roky, uvádza zdroj Bloombergu.