Dáta väčšiny užívateľov facebooku mohli byť zneužité

Zuckerberg stále trvá na tom, že je najlepšou osobou, ktorá má viesť Facebook.

5. apr 2018 o 10:15 (aktualizované 5. apr 2018 o 10:47) ČTK, sme.sk

SAN FRANCISCO. Identita a ďalšie osobné údaje väčšiny z viac ako dvoch miliárd užívateľov facebooku sa mohli dostať do nepovolaných rúk.

Na svojom blogu to oznámila spoločnosť Facebook, ktorá rovnomennú sieť prevádzkuje.

Mohli zneužiť funkciu vyhľadávania

Facebook doteraz umožňoval hľadať ľudí podľa e-mailu či telefónu, čo mohli takzvaní zberači dát zneužiť. Táto funkcia je od stredy zablokovaná.

"Až do dnešného dňa ľudia mohli zadať telefónne číslo či e-mail inej osoby do vyhľadávača facebooku, čo im ju pomohlo nájsť. Bolo to veľmi praktické pri hľadaní priateľov v jazykoch, v ktorých je komplikované vypísať celé meno, alebo v prípadoch, že ľudia majú rovnaké mená," napísal v stredu na blogu technologický riaditeľ podniku Mike Schroepfer.

Dodal ale, že túto funkciu na získanie dát z verejnej časti profilov mohli zneužiť zberači dát.

Vďaka e-mailovým adresám a telefónnym číslam, ktoré si medzi sebou hackeri vymieňajú či ktoré sú na internete dostupné, mohli pomocou spomínanej aplikácie facebooku získať mená osôb a ďalšie osobné informácie, ako sú miesto bydliska alebo zamestnania.

Vždy však záležalo na tom, aké údaje o sebe konkrétny užívateľ na verejnej časti profilu uviedol.

"Vzhľadom na rozsah a prepracovanosti aktivity, ktorú sme zaznamenali, si myslíme, že verejné profily väčšiny užívateľov facebooku mohli byť takto preskúmané," uviedol Schroepfer.

Zuckerberg odísť neplánuje

Spoluzakladateľ a šéf Facebooku Mark Zuckerberg je aj napriek nepokojom, ktoré spoločnosťou otriasajú presvedčený, že by aj naďalej mal spoločnosť viesť, píše BBC.

O Zuckerbergov odchod z vedenia sa usiluje akcionár Scott Stringer, ktorý spravuje investorský fond.

"Škandál okolo britskej spoločnosti Cambridge Analytica nám jasne ukázal, že Facebook predstavuje veľké riziko. A je teda nutné, aby mal nad sebou nezávislý dozor," uviedol Stringer s tým, že Zuckerberg ním ako zakladateľ sociálnej siete byť pochopiteľne nemôže.

Zuckerberg bude 11. apríla svedčiť pred americkým kongresovým výborom a vysvetľovať súvislosti so škandálom úniku osobných dát užívateľov Facebooku pri amerických prezidentských voľbách v roku 2016.

Informáciu o tomto kroku zverejnil tzv. whistleblower z britskej firmy Cambridge Analytica.