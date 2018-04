Čínska vesmírna stanica padne na Zem cez víkend

Rýchlosť stanice, uhol vstupu a nepredvídateľná atmosféra sťažuje presné určenie.

29. mar 2018 o 13:36 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Čínska vesmírna stanica Tchien-kung 1 (v preklade Vesmírny palác 1) by mala vstúpiť do zemskej atmosféry už najbližší víkend. Európska vesmírna agentúra (ESA) odhaduje časové okno pre pád stanice od sobotňajšieho rána do nedeľňajšieho poobedia.

Očakáva sa, že stanica vstúpi do atmosféry medzi 43. stupňom severnej a 43. stupňom južnej zemepisnej šírky. ESA upozorňuje, že presný čas a miesto vstupu sa nedá určiť.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Odhady nie sú presné, lebo stanica má ohromnú rýchlosť 27-tisíc kilometrov za hodinu, no zároveň klesá veľmi pomaly. Uhol, pod ktorým sa k planéte približuje, v kombinácii s ťažko predvídateľnou vrchnou vrstvou zemskej atmosféry navyše dramaticky zvyšuje neistotu výpočtov.

"Rýchlosť zostupu sa bude postupne zvyšovať. Keď sa stanica priblíži na vzdialenosť sto kilometrov od Zeme, začne sa zohrievať. Väčšina stanice nakoniec zhorí, ale nedá sa povedať, ktoré časti trupu prežijú, pretože detaily o zložení Čína nezverejnila," vysvetlil pre web BBC News astronóm Elias Aboutanios.

Európska vesmírna agentúra sa skôr prikláňa k názoru, že dopad sa odohrá skôr severnejšie, najbližšie k Slovensku by stanica mohla vstúpiť do atmosféry nad Talianskom.

Ak by sa tak stalo cez noc, na oblohe by nad obývanými oblasťami pád stanice vyzeral ako meteor.

Podľa ESA by väčšina stanice mala zhorieť pri vstupe, no niekoľko väčších častí by mohlo dopadnúť na povrch planéty. Šanca, že by časť stanice mohla zasiahnuť človeka, je takmer nulová.

Vstup nebude kontrolovaný, Čína stratila kontrolu nad stanicou zrejme v roku 2016.