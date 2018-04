Drobná mimozemská kostra patrí dievčaťu. Jej príbeh je ľudsky tragický

Pod zvláštny vzhľad kostry sa podpísalo viacero genetických mutácií.

27. mar 2018 o 21:15 Matúš Beňo

BRATISLAVA. V čilskej púšti Atacama našli pred pätnástimi rokmi tak drobnú a zvláštnu kostru veľmi podobnú človeku, že sa začalo špekulovať o tom, či nemá mimozemský pôvod.

Nová štúdia DNA mumifikovaných pozostatkov teraz ukázala, že príbeh ostatkov je tragicky ľudský. Podľa analýzy patrila kostra dievčaťu, ktoré sa narodilo buď mŕtve, alebo zomrelo tesne po narodení.

Štúdiu publikovali v magazíne Genome Research.

Viac ako 60 mutácií

Zvláštne pozostatky našli v roku 2003 v starom baníckom meste La Noria zabalené v bielej látke s fialovou stuhou. Meno Ata dostali podľa púšte v ktorej telo našli. Kostra bola tak malá, že sa zmestila do dlane ruky.

Pozoruhodné však boli aj jej kosti, ktoré vykazovali črty šesťročného dieťata. Namiesto dvanástich párov rebier mala Ata iba desať.

Jej hlava mala navyše podlhovastý tvar. Keď ju v roku 2013 po prvýkrát skúmal genetik Garry Nolan zo Stanfordovej univerzity, na základe DNA preukázal, že Ata bola skutočne človekom. Nedokázal však vysvetliť príčinu zvláštnych mutácii na kostre.

V najnovšej štúdii sa Nolanovi spolu s kolegami z Kalifornskej univerzity podarilo zmapovať gény dievčaťa. Pozostatky Aty majú podľa odhadov vedcov najviac niekoľko desiatok rokov, keďže genetický materiál z jej tela je ešte stále veľmi dobre zachovaný. DNA sa postupom času rozpadáva.

Analýza DNA z rebier ukázala, že prinajmenšom sedem génov, o ktorých vieme, že spôsobujú závažné znetvorenia kostry alebo zrýchľujú vývin kostí, nieslo stopy po mutácii. Tie spôsobili, že Ata mala na kostre až 64 rôznych mutácií.

Mutácie podľa vedcov vysvetľujú veľkosť kostry, netypické rebrá, tvar lebky či pokročilý vek kostí.

"Napriek tomu, že Atine telo bolo veľmi malé, jej kosti boli značne vyzreté. Preto veríme, že za tento rozpor môže jeden alebo viacero génov," vysvetlil pre BBC Nolan.

Ata mohla navyše mať bežnú vrodenú poruchu s názvom diafragmatická hernia, pri ktorom sa bránica nevyvinie dostatočne a orgány brušnej dutiny sa dostávajú do hrudnej.

Nolan verí, že Ata sa narodila mŕtva, alebo zomrela krátko po pôrode, možno 40 rokov predtým, než ju objavili.

"Jej telo bolo tak znetvorené, že by sa nedala kŕmiť. V takom stave by sa dostala do novorodeneckej jednotky intenzívnej starostlivosti, ale to by vzhľadom na miesto objavu nebolo možné," ozrejmil pre Guardian Nolan.

"Vzhľadom na viacero mutácií by sa dalo špekulovať, že by neprežila dlho," doplnil pre web Washington Post spoluautor štúdie Sanchita Bhattacharya.

Pomoc pre ľudí s poruchami kostry

Ďalšie porovnanie Atinho genómu s genómom šimpanzov vylúčilo neľudský pôvod, jej predkami zrejme boli Čiľania. Keďže v genóme nenašli chromozóm Y, potvrdilo sa, že ide o dievča.

Na výskum využili obrovskú databázu, ktorá zahŕňa fenotypické a genetické vlastnosti ľudí. Fenotyp predstavuje všetky pozorovateľné vlastnosti živého organizmu, ktoré ovplyvňujú aj gény.

Porovnanie Atiných génov s génmi ľudí, ktorí trpia poruchami kostí, ukázalo viacero zhôd.

Objav a porozumenie procesu vzniku mutácií, ktoré vedú k zrýchlenému rastu kostí a ktoré Ate spôsobili závažné problémy, by v budúcnosti mohol pomôcť pacientom, ktorí trpia poruchami kostry. Napríklad aj tým, že lekári by mohli ovplyvniť kmeňové bunky, ktoré by urýchlili hojenie.

