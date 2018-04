Ako inteligentní strážcovia kontrolujú bezpečnosť vo veľkých davoch

Autor: Quark/Ľuboslav Lacko

Aby sme si urobili názor na monitorovanie aktuálnej bezpečnostnej situácie počas plánovaného veľkého zhromaždenia ľudí na verejnom priestranstve a tým aj odhad možností, ktoré by umelá inteligencia mohla využiť, urobili sme experiment.

Počas jarmoku na námestí veľkého mesta sme asi hodinu pozorovali situáciu z okna budovy, odkiaľ sme mali celý priestor ako na dlani.

Už po desiatich minútach sme zaregistrovali vzorce správania troch špecifických skupín ľudí.

Rozpoznať vzory správania

Štvorčlenná rodinná skupinka nám predvádzala ukážkovú súčinnosť vreckových zlodejov.

Druhá skupina mladých ľudí, zrejme posilnených alkoholom, občas do niekoho štuchla a oslovila ho, no podľa úsmevov to bola neškodná aktivita, možno nejaká stávka.

“ Inteligentnou analýzou obrazu nie je ťažké odhaliť odlišné vzory správania niektorých ľudí či skupín. „

Nuž, a tri dvojice mestských policajtov si užívali pekný slnečný deň a občerstvenie, ktoré im poskytli v niektorých stánkoch...

Ostatní návštevníci jarmoku sa správali viac-menej rovnako, teda chodili pomedzi stánky chaoticky a občas sa niekde pristavili.

Počas hodiny pozorovania skupina vreckárov mala interakciu minimálne s tromi návštevníkmi jarmoku.

Podľa osvedčenej schémy žena pracovala v prvej línii.