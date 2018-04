Študenti bránili nemocnicu pred hackermi. Neviete, čo príde, hovoria

Hackerská súťaž vychádza z reálnych podmienok.

29. mar 2018 o 19:24 Matúš Beňo

Súťaž mladých talentov v IT Guardians 2018, ktorí sa snažili brániť virtuálnu nemocnicu pred útokmi hackerov. (Zdroj: sme.sk)

BRATISLAVA. Toto je posledný verejný oznam. Naša nemocnica je pod paľbou útokov hackerov. Všetkým našim pacientom sa ospravedlňujeme. Veríme, že situáciu dostaneme čoskoro pod kontrolu.

Takto by mohlo znieť hypotetické oznámenie na sociálnej sieti nemocnice, ktorá musí čím skôr zareagovať na hrozbu neznámych útočníkov.

Hackerských útokov na zdravotnícke zariadenie v uplynulých rokoch vo svete pribúda. V roku 2016 musela nemocnica v americkom Los Angeles po týždni bez počítačov zaplatiť hackerom, aby sa dostala do svojho systému.

Hrozba kybernetických útokov sa nemusí vyhýbať ani Slovensku: minulý rok sa do počítačov nitrianskej Fakultnej nemocnice dostal škodlivý vydieračský kód WannaCry. Znefunkčnil počítače na viacerých oddeleniach vrátane traumatológie či psychiatrie a lekári sa tak nevedeli dostať k elektronickým záznamom pacientov.

Práve kvôli podobným bezpečnostným otázkam zogranizovala slovenská bezpečnostná spoločnosť Binary Confidence druhý ročník súťaže Guardians 2018, v ktorej si šesť vysokoškolských študentov vyskúšalo, aké to je v simulovanom prostredí čeliť hackerskému útoku a zabezpečiť plne funkčnú nemocnicu. Finále sa odohralo v marci.

Človek sa naozaj zapotil

Malá miestnosť, atmosférou skôr oficiálna zasadačka, niekoľko veľkých obrazoviek s grafmi, nákresmi pôdorysov, ukazovateľmi systémov, šiesti študenti ponorení do svojich obrazoviek, ktoré im preblikávali v očiach.

Úlohou študentov bolo brániť kritické dátové systémy nemocnice, na ktoré sa hackeri zamerali: zachytiť útok, analyzovať ho, odhaliť príčinu útoku a jeho podrobnosti, vrátane slabých stránok a zraniteľných miest.

Hackeri mali záujem dostať sa do zdravotných záznamov pacientov, objednávkového systému, nabúrať web nemocnice, vnútornú komunikáciu medzi lekármi či ovládanie smart technológií v budove.

Nemocničné prostredie pripomínala len obrazovka, na stene vyvesené röntgenové snímky a na okennej parapete položené ešte zabalené injekčné striekačky.

V pravom dolnom rohu jednej veľkej obrazovky majú zelenou farbou zobrazené systémy nemocnice. Kým sú zelené, je to v poriadku. Ak sú červené, nastáva problém. A práve sa farba jedného systému zmenila na červenú.

Prvý útok, ktorému museli študenti v simulovanom prostredí čeliť, bolo napadnutie nemocničného webu. Hackeri využili slabinu v zdrojovom kóde webovej stránky, ktorá vznikla z nepozornosti, keď web navrhovali viacerí ľudia s rôznym spôsobom práce.

"Najťažšie bolo sledovanie rôznych prostredí, ktoré monitorovali útoky," opisuje svoje dojmy študentka Silvia Tomancová, ktorej úlohou bolo prvotné monitorovanie podozrivých udalostí a posúvať hlásenia kolegom. "Čo som nahlásila, to sa riešilo, čo som prehliadla, to sa neobránilo."

Potom prichádza na rad veliteľ tímu, ktorý musí prideliť problém vhodnému členovi tímu.

"Najťažší bol tlak. Zrazu prišli útoky, niečo predošlé sa nedoriešilo, veľký príval informácií z rôznych monitorov, rýchlo všetko spracovať, oddeliť, posunúť ďalej," vysvetľuje Michal Korchaník, ktorý koordinoval celý tím, poveroval jednotlivými úlohami ostatných a zabezpečoval celú krízovú komunikáciu.

Hackeri využívali proti študentom aj nastražené útoky, ktorými odpútali ich pozornosť, zatiaľ čo skutočný útok viedli odinakiaľ.

"V jednu chvíľu vyzeralo všetko v poriadku, behom piatich minút sa ale situácia tak zmenila, že ste poriadne nevedeli, čo riešite. Ale bolo to super a človek sa naozaj potil. Odhalíte svoje nedostatky, na čom máte zapracovať."

Na študentov si hackeri pripravili aj situáciu, keď napadli najprv dodávateľa smart technológií pre nemocnicu, získali od neho priamy prístup do nemocničného systému a získali tak voľný prístup k ovládaniu svetla, dverí, kotla, či klimatizácie.

Preniknutím do zdravotných záznamov pacientov by útočníci napríklad mohli zmeniť spôsob liečby a ohroziť tak životy ľudí. Keby sa hackeri zmocnili ovládania smart technológií, získali by schopnosť vymknúť inteligentné dvere, ochromiť elektrinu či činnosť klimatizácie.

Študentom sa nakoniec zo všetkých napadnutých systémov podarilo obrániť len webovú stránku, ostatných sa zmocnili hackeri.

Zhodli sa však, že súťaž predstavovala veľkú skúsenosť. Na školách, kde študujú, podobné podmienky či situácie nemajú vo vyučovaní. Keďže môžete len odhadovať zámery hackerov, ktorí nepovedia, na čo sa zamerajú, na čo zaútočia, a tak nikdy presne neviete, proti čomu stojíte, dopĺňajú.

Z reálnych podmienok

Simuláciu útoku na nemocnicu pripravili tak, aby čo najvernejšie zobrazovala reálne podmienky. Študenti sa museli vysporiadať nielen s priamym útokom na systém nemocnice, ale zareagovať aj na hrozby, ktoré využili nepozornosť ich samotných.

"Pri navrhovaní podmienok sme vychádzali z reálnych podmienok našich klientov," povedal riaditeľ spoločnosti Pavol Draxler. Ich klientom sa stávalo, že sa stali obeťami aj jednoduchého útoku, ktorý falošným e-mailom vydávajúcim sa za oficiálnu stranu vylákal heslá k ich účtom.

V simulácii hackerského útoku si študenti museli uvedomiť všetky možné varianty, ktoré sa proti systémom nemocnice mohli dať využiť. Napadnutie serveru bolo navrhnuté tak, že sa využili nedostatky predlôh webových stránok, do ktorých môžu hackeri vložiť vlastné príkazy. Vďaka tomu sa dá napríklad zistiť, čo naposledy používatelia spustili, kto programy spustil, dokonca aj na akom počítači.

"Akonáhle viete na vzdialenom serveri, na ktorý útočíte, niečo spustiť, ten server je váš," vysvetľuje dôvod takéhoto typu útoku bezpečnostný špecialista Peter Kleinert, ktorý niektoré simulované útoky na virtuálnu nemocnicu sám viedol.