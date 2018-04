NASA pripravuje kladivo na asteroidy

Plán na obranu Zeme vychádza z možnej zrážky s asteroidom Bennu v 22. storočí.

22. mar 2018 o 16:33 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Čo spravíme, ak objavíme vesmírne teleso, ktoré smeruje k zrážke so Zemou?

Vedci navrhujú pre takýto prípad plán: kladivo v podobe vesmírnej lode, ktorá by buď teleso dokázala nárazom odkloniť, alebo, ak by táto možnosť neprichádzala do úvahy, využila by nukleárnu hlavicu.

Plán sa nazýva HAMMER (skratka pre Hypervelocity Asteroid Mitigation Mission for Emergency Response, v preklade kladivo) a vzniká v spolupráci Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) a americkou agentúrou National Nuclear Security Administration, ktorá sa stará o bezpečnosť a efektívnosť amerického nukleárneho arzenálu.

Hroziaci náraz

Vesmírna loď by fungovala dvoma spôsobmi.