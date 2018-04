Nový spôsob 4D tlače umožňuje zložitejšie zmeny materiálu v čase

Tlačiareň dokáže vytlačiť elektrický obvod priamo na elektrické zariadenie.

22. mar 2018 o 12:59 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Americkým výskumníkom sa podarilo vyrobiť výkonnú 4D tlačiareň, ktorá dokáže vytvoriť v jedinom procese zariadenie s elektroinštaláciou, ktoré sa navyše dokáže meniť v priebehu času pod vplyvom tepla či vlhkosti.

Ich spôsob tlače by mohol priblížiť využitie štvorrozmernej tlače do oblastí ako aerokozmonautika, medicína a ďalšie, pretože umožňuje do tlače zahrnúť aj zložitejšie zmeny materiálu.

4D alebo štvorrozmerná tlač využíva podobnú technológiu ako 3D tlač - počítačom sa naprogramuje rozmiestnenie materiálu do jednotlivých vrstiev, ktoré nakoniec vytvoria celý objekt. Štvrtý rozmer navyše znamená, že objekt sa postupom času pod vplyvom tepla, vlhkosti či iných faktorov mení.

Vedci svoju prácu predstavili na 255. výročnom stretnutí Americkej Chemickej spoločnosti.

Štvorrozmerná tlač je veľmi náročný a zdĺhavý proces, sčasti aj kvôli dodatočnej nevyhnutnosti mechanicky naprogramovať každý vytlačený materiál tak, aby sa pod vplyvom vonkajších okolností menil.

Navyše, mnoho z komerčne dostupných tlačiarní dokáže vytvoriť objekt len z jedného materiálu.

Už minulý rok sa výskumníkom podarilo s obyčajnou tlačiarňou a tepelným zdrojom vyrobiť z akrylovej a epoxydovej živice kvet, ktorému sa zatvárajú okvetné lístky. Rýchlosť zmien postupom času bola pritom až o 90 percent rýchlejšia než pri predošlých pokusoch s 4D tlačou.

Vedcom sa totiž podarilo naprogramovať zmeny do materiálu už počas 3D tlače, takže už nemuseli pracne vytlačený objekt ďalej upravovať.

Vedci nakoniec prišli s tlačiarňou, ktorá v sebe spája až štyri druhy rôznej tlače z rôzne mäkkých až tvrdých materiálov. Tlačiareň navyše dokáže vytlačiť aj elektroinštaláciu priamo na elektrické zariadenie.